Mamá de Melissa Paredes arremete contra Magaly: “sádica, psicópata, satánica, no te metas conmigo”

Celis Rodríguez, mamá de Melissa Paredes respondió con todo a Magaly Medina luego que ella se refiriera a Melissa como “de tal palo, tal astilla”, dando entender que el comportamiento que tiene proviene mucho de su madre.

“La cuna no se cambia, porque luego de haber conocido a su mamá, la entendemos. Como dicen, de tal palo tal astilla. Ahí la tenemos en todo su esplendor (…) La ‘bagrería’ es algo que a veces nace con uno, la vulgaridad nace contigo. La clase en algo con que se nace y nadie te lo enseña”, dijo Magaly Medina.

En ese sentido, la mamá de Melissa lanzó tremendo misil: “También se nace con maldad, con la hipocresía, con las mentiras”.

Posteriormente, Celia Rodríguez no tuvo reparos para calificar a Magaly de satánica. “Cuando te conviene das pantalla, a los que te hacen favores o te las remuneran. No te gusta que te digan tus verdades, no me conoces, no te metas conmigo, ni con los míos. Sádica, psicópata, satánica. Vives usando tu maldad para lavar el cerebro de la gente”.

«Cuidadito con lo que usted dice», Melissa advierte a Magaly

Melissa Paredes nuevamente esta dando que hablar tras haber usado su cuenta oficial de Instagram para responder las declaraciones de Magaly Medina en su programa. «La mostra del otro canal acaba de decir que usó a mi hija para amenazar… Señora ubíquese para empezar la pongo en contexto..», empezó diciendo Melissa.

Y es que se especuló que la psicóloga del programa ‘América hoy’ Lizbeth Cueva tenía algo que ver en el tema legal de Paredes lo que la actriz rechazó. «La psicóloga no tiene nada que ver y en tal caso hubiera un tema legal serían las personas o psicólogos del Poder Judicial y la cámara Gesell, a quién le tienen tanto miedo, no tienen que inventar que la psicóloga de canal 4 tiene algo que ver», acotó.

Además recalcó que su ella no usa a su hija para ningún tema ya que tampoco hay algún proceso legal en curso que ella misma haya abierto.

«Mucho cuidado con lo que dice e insinúa porque salgo a mis plataformas porque ya me cansé de estar callando, ya me cansé de ser su títere y quiera hacer rating conmigo deje de hablar de mí, por favor», continuaba diciendo Melissa.

