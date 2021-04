Compartir Facebook

Tras ser tendencia por su suspensión en el programa Esto Es Guerra, la mamá de Rosángela Espinoza sacó las garras por su engreída dejando un fuerte mensaje.

La noticia de la suspensión de “La chica selfie” fue tendencia, pues la influencer recibió la noticia en vivo por parte del Tribunal que sería alejada de la competencia de manera indefinida por su mal comportamiento.

Al escuchar la noticia, la modelo salió del set muy molesta y declaró para las cámaras de América Espectáculos que ella se encuentra muy tranquila y pero que el respeto que exige el tribunal debe ser mutuo.

Pero “la chica selfie” cuenta con el apoyo de su mamá, la señora Blanca López quien no dudó en mandar un mensaje para su hija, donde mencionó que se siente muy orgullosa de ella y que ahora se le abren más puertas para sobresalir en el ámbito laboral.

“Me siento orgullosa hija, eres fuerte. Se cierra una puerta y se abre otra y lo principal, no te humillas por un trabajo. Te superas por ti misma y eres nuestro orgullo”

Según Antonio Tafur, amigo de la modelo, reveló que Rosángela salió de viaje en compañía de su mamá para realizar un nuevo emprendimiento audiovisual como influencer.

MOLESTA CON EEG

El amigo de la modelo reveló para Magaly Tv La Firme que la chica selfie se encuentra muy incómoda luego de la decisión tomada por la producción del programa.

“Esta mortificada, molesta, decepcionada, porque la forma cómo ha sido expuesta, la forma cómo la han tratado, no es el trato que ella merece. Ella me dijo que no se va a prestar para este tipo de cosas y que tampoco es un títere de la producción”

