Mamá de Rosángela Espinoza se ‘raya’ con Elías Montalvo y ‘echa barro’ a Peter Fajardo

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Luego de la eliminación de Rosángela Espinoza en Esto es guerra, la mamá de la guerrera salió a arremeter contra el tiktoker Elías Montalvo por no apoyarla en sentencia e incluso, lanzó dardos contra Peter Fajardo.

Según doña Blanca, el Tiktoker se habría quedado con los 10 mil soles que ganó Rosángela en un concurso de baile. “Recuerda que Rosángela sí fue tu amiga en el momento trágico que pasaste, fue la única que estuvo contigo, nadie más y si te dieron el premio a ti está bien. No hay discusión”, escribió.

También te puede interesar: Telenovelas peruanas traspasan fronteras y se emitirán en señal internacional

“Esa es la amistad desinteresada, si te dieron el premio bien, a mi hija nunca le interesó, ella te brindó su amistad y lealtad solo recuérdalo. Y (yo) te acogí en mi casa para que puedan ensayar”, dijo la mamá de la popular ‘Rous’.

“Sí dije del programa ‘bodrio’ significa ‘cosa de mal gusto’ o aburrida. Bueno ya pasó sólo sé que mi hija está tranquila y se le agradece al programa lo que ganó más de 4 millones de personas que la siguen y admira por ser una persona humilde y sincera”, agregó.

También te puede interesar: Janet Barboza habló fuerte y claro sobre embarazo de Mafer Saldaña: “¿Quién va a criar a ese bebé?

Rosángela Espinoza fuera de EEG y su mamá arremete contra ‘reality’: “Gracias a Dios te saliste”

La mamá de ‘Rous’ no se quedó callada después de que su hija fuera eliminada por los votos de sus compañeros del ‘reality’.

Rosángela Espinoza fue eliminada del ‘reality’ el día de ayer, martes 12 de octubre. Ella estuvo en sentencia junto a sus compañeros Patricio Parodi y ‘Chocolatito’. Para mala suerte de ella, sus compañeros respaldaron a los otros dos competidores y ella quedó fuera del programa.

Pero a ‘Rous’ parece no afectarle su salida del ‘reality’ pues en sus redes sociales, se mostró más feliz que nunca. Ella sale sonriente y con una maleta saliendo del estudio de Pachacamac, al parecer feliz porque tendrá más tiempo libre para otras cosas.

“Ahora es mi momento. Ahora me enfocaré más en mis proyectos. El tiempo es muy valioso no lo desperdicies en cosas que no te sumen”, colocó ‘Rous’ acompañando el video.

MIRA TAMBIÉN: Evaluna Montaner y Camilo se convertirán en padres y lo anuncian a través de nueva canción