Mamá de ‘Uchulú’ se muestra orgullosa de su hijo: “Lo amo como es”

En una nueva edición de ‘En boca de todos’, la madre de ‘Uchulú’ llegó hasta el set para sorprender a su talentoso hijo y aprovechó las cámaras para elogiarlo por su empeño y esfuerzo en las cosas que se propone hacer.

Directo desde Pucallpa, la señora llegó para compartir emotivas palabras, logrando sensibilizar al popular TikToker, quien no pudo contener las lágrimas. “Estoy muy emocionada, acá, con mi hijo Esaú, con su personaje de la Uchulú. Me siento muy emocionada”, dijo.

La mamita del humorista contó que pese a la distancia siempre lo está mirando desde la TV, junto con sus familiares y amigos.

“Siempre miramos los programas. Estamos ahí todos juntos, los vecinos, los moradores de nuestro asentamiento, siempre esperando que él esté en la televisión y estamos nosotros para apoyarle con todo el amor del mundo”, expresó.

Agregó que hace todo para darle todo a su familia. “Lo quiero, lo amo, así como es mi hijo.”

“La Uchulú” llora al escuchar el pedido de su abuelita: “No te olvides de mi”

Mantenerse humilde. “La Uchulú” ha conseguido un enorme éxito, debido a la coreografía que hizo para la canción “No se” de Explosión Iquitos. Sin embargo, ha sabido cómo mantenerse y ahora está participando en “El Artista del Año”.

Por tal motivo, su abuelita quiso hacerle un pedido para que, a pesar de conseguir fama y estar triunfando en la capital, no se olvide de su familia que la apoyo cuando ella comenzaba a realizar videos.

“Te saluda tu abuelita. Me alegro mucho de lo que has logrado tus metas, has alcanzado tu fama. Solamente te pido que no te olvides de Dios. Te quiero mucho y no te olvides nunca de mi”, mencionó la abuelita de “La Uchulú”.

Al escuchar esas emotivas palabras, la influencer no pudo evitar emocionarse y derramar algunas lágrimas. Asimismo, le prometió que jamás se iba a olvidar de ella porque ha compartido muchos momentos a su lado.

