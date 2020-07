Mamá despúes de los cuarenta

Compartir Facebook

Muchas mujeres y parejas que llevan tiempo intentando tener un bebé, saben que la edad es uno de los factores más importantes, y aunque el caso de cada paciente puede ser único, la rápida disminución de la reserva ovárica a partir de los 35 años, es una realidad que la mayoría de mujeres debe afrontar. No obstante, tener más de 40 años no es un impedimento para concebir, eso sí, la calidad de los óvulos es inferior y eso haría que claramente la posibilidad de fertilidad disminuya.

Según explica el Dr. Luis Noriega Hoces, especialista en Fertilidad de la Clínica Concebir, existe una tendencia creciente entre muchas mujeres -con o sin pareja- de postergar su maternidad para darle prioridad a otros proyectos personales como estudios, trabajo o viajes, y en el momento que deciden ser mamás se dan cuenta, tras varios intentos de conseguir el embarazo deseado, que su fertilidad ha disminuido. Pero hoy con los exitosos avances científicos y los diversos tratamientos de reproducción asistida, se ha hecho posible que más mujeres vean realidad la meta de ser madre desafiando al reloj biológico.

HASTA LOS 35

El médico explica que, para saber qué tan alterado está el potencial de fertilidad de la mujer, se debe realizar un análisis de la reserva ovárica. El período de mayor fertilidad de la mujer se encuentra entre los 16 y los 35 años de edad, de modo que las posibilidades de embarazo se reducen progresivamente a partir de ahí y de manera más significativa superados los 40 años, pues no solo dispone de una menor cantidad de ovocitos, sino que éstos son de calidad inferior, lo que supone no solo un problema de fertilidad reducida, sino también mayores probabilidades de sufrir un aborto o de que se produzcan malformaciones o alteraciones en el feto o enfermedades congénitas (no necesariamente hereditarias).

TRATAMIENTOS

Por otro lado, los avances en la medicina reproductiva han conseguido cambiar nuestra percepción acerca de: “avanzada edad, menos probabilidades de ser mamá”. Si bien es cierto, detalla el Dr. Noriega, los tratamientos pueden variar de acuerdo al diagnóstico de cada pareja. Así, existen técnicas de reproducción asistida que resultan ser de gran ayuda para estos casos, como por ejemplo, a Fecundación In Vitro (FIV) en mujeres de más de 40 años, técnica con mayor tasa de efectividad con óvulo propio.

DIAGNÓSTICO

Esta técnica se caracteriza por conseguir la fecundación del óvulo con el esperma en el laboratorio, para después ser implantado dentro del útero de la mujer. En base al diagnóstico de cada pareja, el médico tratante decidirá que tratamiento sería el más adecuado, detalla el especialista.

Finaliza explicando que si una mujer ya entró a los 40 años y no queda embarazada, lo recomendable es esperar hasta que transcurran seis meses de haber tenido relaciones sexuales frecuentes (alrededor de dos o tres veces por semana) sin utilizar ningún método anticonceptivo; “si en ese tiempo no logras el embarazo deseado, recurre a un especialista en fertilidad”, finaliza el Dr. Noriega.