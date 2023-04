“Mamá e hijo ambos autistas”, Yiddá y su reflexivo mensaje a su hijo en redes

Compartir Facebook

La exchica reality Yiddá Eslava usó sus redes para compartir un sentido mensaje a su hijo y a todas las personas que han sido diagnosticadas con autismo, en donde invitó a la tolerancia y respeto por quienes tienen características diferentes pero no dejan de ser personas capaces de amar, aprender y respetar.

¿Qué dijo Yiddá?

La influencer y madre de familia reflexionó en el Día Mundial de la Concientización por el autismo y contó su experiencia y la de su pequeño hijo mayor Tomas, al ser diagnosticados con esta condición que no les ha impedido seguir con sus vidas, sino que, al contrario, les ha permitido ser seres únicos y excepcionales.

«El autismo es un espectro, es muy diverso, no todos los autistas, se balancean, no todos caminan de puntas, no todos son genios, no todos tienen hiperacusia, etc”, dijo Eslava.

Además, la pareja de Julián Zucchi reconoció que, si sus padres hubieran detectado esta particularidad en ella, hubiera podido evitar ciertas circunstancias que marcaron su vida por lo que desea que su hijo no pase por eso y se dedique a ser un niño feliz, comprendido y querido por su entorno social.

Llamado a la empatía

Por otro lado, la actriz comentó que no se debe señalar o criticar a personas diagnosticadas con este espectro ya que solo dan a conocer la desinformación que existe sobre esta condición.

“LOS AUTISTAS SOMOS PERSONAS, simplemente sistematízanos la información de distinta forma, algunos no son verbales, pero eso no quiere decir que NO SE COMUNIQUEN, sentimos empatía y amor, algunos no miran a los ojos, otros sí… tendemos a ser muy sinceros y directos, pero eso está bien Jajaja creo que mejor que ser hipócritas”, señaló.

¿Qué es el autismo?

Los trastornos del espectro autista (TEA) son un grupo de afecciones diversas. Se caracterizan por algún grado de dificultad en la interacción social y la comunicación. Otras características que presentan son patrones atípicos de actividad y comportamiento; por ejemplo, dificultad para pasar de una actividad a otra, gran atención a los detalles y reacciones poco habituales a las sensaciones.

El 2 de noviembre del 2021 Yiddá compartió a través de sus redes sociales que fue diagnosticada como autista a sus 38 años de edad. Su pequeño hijo también fue diagnosticado con la misma condición.

A pesar de esto, sus seguidores se mostraron empáticos y comprensibles con esta revelación y le comentaron en sus redes opiniones alentadoras, así como le pidieron que informe a quienes no saben como se identifica a alguien con autismo.