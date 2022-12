Mamá pasó meses haciendo adornos navideños y no vendió ni uno

Compartir Facebook

Ya llegó el mes de diciembre, el más lindo para muchos por las fiestas que en esta temporada se celebran, pero en especial porque está presente la Navidad en estos días

Durante estas semanas previas al 25 de diciembre, en la sociedades que celebran la Navidad se verán distintas ferias y actividades relacionadas a esta festividad. Muchos querrán compartir su talento a través de regalos, detalles, adornos para el hogar e incluso gastronómicamente, porque en estos días la comida es un elemento especial en los hogares.

Sin embargo, por más que sean días para celebrar, hay quienes no cuentan con suerte para levantar sus emprendimientos navideños. Ese es el caso de la mamá de Breana Guadarrama, quien para una feria navideña preparó por varios meses adornos de decoración para vender, pero cuando llegó el gran día nadie le compró ni uno.

Suceso viral

Así lo lamentó en su cuenta en la red social TikTok Guadarrama, quien no podía creer la mala situación que atravesaba su madre. Nunca esperaron que les fuera tan mal en este proyecto, porque le había dedicado mucho tiempo y cariño. Además, la señora perdió dinero porque había alquilado un espacio en esa feria y no pudo sacarle ninguna ganancia, al no vender nada.

“Cuando tu madre pasa meses preparando adornos y decoraciones de Navidad para un evento en un stand que arrendó, pero nadie compró nada”, escribió Guadarrama en la publicación. “No pero ¿cómo le hacen eso a mi mamá?”, agregó.

En el video que compartió también mostró la conversación que tuvo con su mamá mientras aún tenía la esperanza de concretar alguna venta. Estaba muy desanimada por el resultado del día. “No me siento bien y nadie va a comprar nada. Ya me voy a casa”, le escribió a su hija.

Por fortuna, la historia ha tenido un cambio radical en los días posteriores, porque desde que se hizo viral mucho se interesaron en comprar sus adornos.