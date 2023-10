¡Mamá solo hay una! “Nabito” protagoniza emotivo momento junto a su madre y le dedica tiernas palabras

¡Hizo llorar a más de uno! “Nabito” es uno de los cómicos más destacados que integran el “Reventonazo de la Chola”. Con sus actuaciones e imitaciones, ha hecho reír a más de uno, sin embargo, detrás de esa alegría se escondía una terrible verdad. El cómico reveló hace unos meses que padece de escoliosis lateral amiotrófica (ELA) y viene luchando por su vida día a día. Junto a su madre, protagonizaron uno de los momentos más emotivos en “¿Cuál es el verdadero?”, haciendo llorar a más de uno.

“Nabito” y su tierno mensaje a su madre

Durante uno de los segmentos de “¿Cuál es el verdadero?”, los cazas farsantes invitados (Rosangela Espinoza, Paul Martin y Saskia Bernaola), tuvieron que adivinar quién era la madre de “Nabito”.

El actor cómico no pudo contener las lágrimas y le dedicó unas emotivas palabras a su madre, haciendo llorar a Rosangela y Saskia. “Nabito” demostró con unas palabras el inmenso amor que le tiene a su progenitora y selló sus palabras con un efusivo abrazo con ella.

“Son tantas cosas que quiero decirle, que me sale del fondo de mi corazón, de mi alma. No alcanzaría el programa, los minutos para decirte todo lo que siento por ti. Ella desde que me tuvo en su vientre está conmigo hasta el día de hoy. Cada minuto, cada segundo de mi vida ella está conmigo”, indicó en un inicio.

“Con ella puedo comprobar que después del amor de Dios, el amor más grande es de una madre. Solo yo le pido a Dios dos cosas: que nunca me falte y si vuelvo a nacer que ella sea mi madre. Porque mi madre eres tú”, agregó “Nabito”.

Emociones al máximo

Tras el efusivo abrazo protagonizado junto a su hijo, la madre de “Nabito” tuvo palabras de agradecimiento para el actor cómico. Ana Luz Arbieto se conmovió y aseguró que estará presente con su hijo hasta que Dios se lo permita

“Me siento emocionada por las palabras de mi hijo. Es un guerrero, no se decae. Hay momentos donde se ha deprimido, pero no se cae. Si Dios me bendice más, voy a seguir con él hasta lo último, hasta que levante esos brazos porque él está en deuda conmigo. Tiene que levantar sus brazitos para que pueda abrazarme, se va a curar. Esa es mi fe inmensa. ¡Vamos guerrero, hijo mío!”, indicó la madre de “Nabito”.

“Lo que estoy pasando no quisiera que nadie lo pase. Porque mi hijo se siente incomodo de que lo asistan. Por él hacer sus cosas solo, pero no lo puede hacer. Mientras yo esté acá, siempre estaré con Nabito”, finalizó.