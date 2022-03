“Mamá te va a pegar”, hijo de Génessis Alarcón estalla en pánico tras amenazas de Andy Polo

Compartir Facebook

Génessis Alarcón aun esposa de Andy Polo se presentó el día de ayer en el programa de Magaly Medina para hacer su descargo tras las palabras del jugador para el programa de Día D donde se limpia de ‘polvo y paja’ sobre las acusaciones en su contra.

Alarcón afirmó que Andy mentía en todas sus declaraciones ya que ella tiene pruebas que desmienten al jugador pues según el indicó que jamás se desentendió de sus pequeños y que era Génessis quien no le dejaba ver a los menores versión que refuto Alarcón.

Es así que Génessis expuso nuevamente a la violencia a la que ella estaba expuesta cuando vivía con Andy y compartió un audio donde se escucha claramente el miedo de sus hijos ante el accionar de su padre.

“Mamá te va a pegar”, “¿Mamá que te va hacer?”, “Mamá dale tu celular”, fueron algunas de las palabras de sus hijos cuando vieron que Andy forcejeaba con Génessis por el celular.

Ambos menores se metieron a un cuarto en busca de protección en los brazos de su madre, es por ello que le pidieron que cesaran los gritos.

Esta prueba provocó que la abogada de Génessis rompiera en llanto en pleno programa de Magaly, a su vez Alarcón derramó unas lágrimas por tener que atravesar una situación tan difícil y ver afectados a sus hijos.

Ante el fuerte audio la conductora Magaly Medina no supo que decir pues la dejó impactada el como los menores pedían por el bienestar de su madre condenando todo tipo de violencia.

Asimismo, la ‘Urraca’ condenó la versión de Andy Polo en el programa de Día D pues no se ajusta a la verdad de Génessis.

“No puede tener como miembro destacado a una persona con un comportamiento tan bajo”, Magaly a la ‘U’

La conductora se mostró en rechazo de que uno de los clubs más famosos y prestigiados del país respalde a un jugador como Andy Polo teniendo las denuncias en su contra por alimento y por maltrato físico y psicológica con su ex pareja y madre de sus dos hijos.

Magaly Medina no tuvo pelos en la lengua para referirse al Club Universitario de Deportes tras hacerse pública la convocatoria a Andy Polo, pues el equipo crema justificó la contratación del deportista por creer que las denuncias en su contra estaban archivadas.

“Señores de universitario no pueden ponerse una venda en los ojos. Ustedes creen que diciendo que ‘rechazan cualquier tipo de violencia’, ¿es suficiente?, no, eso no es suficiente. Todos los días mueren mujeres a manos de personas cercanas a ellas, de personas que dicen amarlas y protegerlas. De verdad es terrible, pero este es un hecho bastante escandaloso que no se va a poder ocultar (el escándalo de violencia doméstica en el que futbolista está involucrado)”, expresó Magaly Medina.