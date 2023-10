“Mamá, yo también quiero participar”: Susy Díaz cuenta que Florcita Polo le reclamó porque no aparecerá en su película

Susy Díaz contó que su hija le hizo un reclamo, ya que no aparecerá en su película. Por eso, explicó la razón de la ausencia de Florcita Polo.

Una de las figuras más queridas de la farándula peruana, Susy Díaz, próximamente lanzará una película que narra su experiencia durante su candidatura al Congreso en 1995. Dentro del filme, la famosa «Reina de las dietas» compartirá detalles de su vida desde la infancia y todos los retos que vivió antes de entrar en el mundo del espectáculo.

¿Por qué no saldrá Florcita Polo?

A poco del estreno de «Susy: una vedette en el Congreso», Susy Díaz contó los detalles de lo que se verá en su película biográfica que contará parte de su vida.

Además, invitó al público a ir vestidos de rojo. «Espero que el público vaya de rojo al cine, es una película que cuenta parte de mi vida. Yo también salgo así, que vayan a verla. Van a llorar, van a reír», comentó

Se sabe que Alicia Mercado tomará el papel de la artista y contará con un gran reparto nacional como Miluska Eskenazi, Carlos Casella, Carlos Victoria y Fernando Pasco. Ante esto, Díaz reveló que su hija Florcita Polo no formará parte de la cinta.

«Mi hija Florcita me decía: ‘Mamá, yo también quiero participar en tu película’ y le dije que yo no decido. Entonces, quería salir de lo que sea, pero no sale. Que no se moleste, porque cuando a su papá le hicieron su miniserie pensó que él no quería que ella saliera, pero la verdad es que la producción es la que decide», agregó.

Susy: una vedette en el Congreso

La comedia cinematográfica Susy: una vedette en el Congreso se estrenará el jueves 26 de octubre. Es dirigida por Liliana Álvarez y producida por Ibeth Pilco.

La cinta narrará las anécdotas que tuvo Susy Diaz en su carrera política en el Congreso de la República.

La película tiene la aprobación de Ivonne Susana Díaz Díaz, es decir, la original Susy Díaz. Ella tendrá una participación especial en la película junto a la actriz Alicia Mercado, que la interpretará.

La protagonista, Alicia Mercado, contó que se sometió a un cambio radical de su apariencia para convertirse en la Susy de 29 años, quien generó polémica al tener la mayoría del voto popular como congresista al lucir el número 13 en uno de sus glúteos.

“Falta muy poco para que la película llegue a los cines… Estoy muy feliz y emocionada por esta oportunidad. Una vez más quiero aclarar que lo que hago es interpretarla, no imitarla ni copiarla”, comentó Alicia Mercado.