Mamita abre su cuenta OnlyFans para pagar la universidad de su hija

En tiempos como estos, muchas personas se han quedado sin trabajo y sin ahorros por lo que se las buscan de donde sea y las plataformas digitales son de os medios más comunes.

Frente a ello, apareció la red social OnlyFans que muchas personas han tomado como referencia para tener ingresos. Y esta madre de familia ha encontrado allí su fuente de ingresos.

Se trata de Marcela Alonso, una mujer de origen hispano que vive en Nueva York y que ha decidido comenzar a vender sus cosas solamente para poder pagar la universidad de su hija.

Pagar la universidad puede terminar siendo muy costoso para una familia, incluso muchos jóvenes trabajan y estudian para ayudar a sus padres a mejorar su situación económica.

Pero esta madre encontró la forma de tener ganancias para que su hija no padezca y pueda continuar estudiando. ‘Mi meta es darle lo mejor en la vida a mi hija y proveerla con las oportunidades que yo no tuve cuando crecí. En Estados Unidos, las mujeres hispanas están hasta abajo en la pirámide cuando se trata de salario. Por ello es importante para mí criar a una joven bien educada y darle las oportunidades que yo no tuve’, cuenta la madre.

Aunque tenía otro trabajo, fue la pandemia que dejó que OnlyFans se convierta en su único ingreso, sin imaginar que sería todo un éxito y así ahora paga los estudios de su hija sin pasar tanto tiempo sin ella.

