Mamita antes de morir de COVID-19: «Por favor ponte la mascarilla»

Texas, Estados Unidos. Una madre jamás pensó que la COVID-19 tocaría la puerta de su hogar y a sus 43 años le arrebataría la vida. Poco antes de morir, Sara Montoya llegó a dejar un mensaje de reflexión en sus redes sociales, pidiéndole a la gente protegerse durante la pandemia.

«Nunca en mi vida pensé que estaría luchando por respirar, algo que damos por sentado todos los días cuando nos despertamos. Por favor, no pongan en riesgo a sus familias. Hice lo mejor que pensé que podía. No vale la pena, Ponte la mascarilla. No salgas si no es necesario», imploró la mujer desde la publicación.

Asimismo, poco después, dentro del mismo video, indicó que se rehusaba a rendirse en un momento como este, pero ya era demasiado tarde.

«He luchado demasiado para tener la vida que tengo ahora y me niego a rendirme. Extraño a mis hijos, extraño a mi esposo […] Con la gracia de Dios saldré de este hospital. No sé cuándo, pero lo haré», destacó.

Su hija Jasmin Chávez declaró para el portal Today, en el que manifestó la terrible experiencia que resultó ver a su madre de esa forma.

«Fue una de las cosas más difíciles ver a mi madre con todos esos tubos saliendo de su boca y pecho. Hubo momentos en que su cara estaba tan hinchada que sus ojos estaban bien cerrados», expresó.

CREYERON QUE NO TENÍA NADA

Cuando Sara se acercó a un centro de salud, le dijeron que solo tenía una ‘simple infección’. Sin embargo, poco más tarde esta se convertiría en constantes fiebres y el primero de julio tuvo que ser ingresada al hospital.

La prueba salió positiva y durante sus primeros 44 días recibió oxígeno, antes de colocarle los tubos.

