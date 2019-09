Mamita se llevó 5 mil soles con el Karibeñito Regalón

A seguir ganando a manos llenas. Desde el martes 17 hasta el sábado 21 de setiembre, el Karibeñito Regalón te premia con más boliyapas para que te lleves plata como cancha al toque. Para ello, solo tienes que guardar tu cuarta cartilla y continuar tentando a la diosa fortuna.

Cada día encontrarás dos boliyapas en la página 2 de tu periódico preferido hasta el viernes 20. El día 21 te daremos la última boliyapa para que tengas más opciones de completar una columna y arrases con los premios de 100, 200, 1000, 5 mil y 10 mil soles rapidito.

Una promoción que, sin duda, regala de verdad y los ganadores lo reconocen. “Aquí no engañan como en otros medios, yo me estoy yendo con mi dinero. Sé de mucha gente que está cobrando de inmediato, porque aquí no hay truco”, dijo uno de los felices triunfadores.

MAMÁ SE LLEVÓ S/5 MIL

Mientras, Juana Moreno Romero, ama de casa y madre de tres hijos, llegó a recoger los 5 mil soles que ganó en la súper promoción de Diario Karibeña. Ella vive en Los Olivos y reveló que para ganar su jugoso premio adquirió 25 cartillas.

“Todos los días compraba igual número de diarios. Yo soy hincha de Karibeña desde hace tiempo. Estaba segura que podía ganar un premio gordo. Ahora, voy a arreglar mi casa para que los chicos estén más cómodos. Además, acabaré de curar a uno de mis hijos que recién ha sido operado. El dinero me viene bien en este momento. Les agradezco por todo”, contó.

“SOY LECHERAZA”

Igualmente, comentó que tenía fe porque ella siempre ha tenido suerte en este tipo de juegos. “Toda mi vida he ganado algo en sorteos o concursos. En el colegio me he llevado canastas por el Día de la madre o Navidad. En los bingos también he conseguido platita. Esta vez no podía ser la excepción y me voy muy contenta”, agregó.

Sorteo de artefactos

Si no ganaste, usa tus cartillas para participar en el sorteo de 33 premios el próximo 17 de setiembre. Para participar del sorteo debes tener como mínimo cuatro figuras pegadas en la cartilla. Inscríbete en: www.radiokaribena.pe con tus datos y código que viene en la cartilla.