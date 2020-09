Mamita usa nevera como pizarra para educar a sus hijos: «Somos fuertes»

Compartir Facebook

Nidia Torres Méndez es la mamita que se ha vuelto símbolo de todas las madres que se ingenian una y mil cosas durante esta cuarentena. Ella no se va a doblegar ante el COVID-19 y siempre estará para sus pequeños.

Las madres siempre harán el mayor de los sacrificios por sus hijos. Para una madre no hay impedimento ni salida rápida cuando se trata de educar lo mejor posible a sus niños. Es por eso, que cualquier esfuerzo que hagan para asegurar estos pilares, valdrá la pena.

Esta madre de pocos recursos es de la ciudad Guayanilla, en Puerto Rico. Ella es madre de sus pequeños: Onix Javier (10 años), Javielys Isonix (9 años) y Jayvier Oneil (8 años).

Con sumo esfuerzo esta mamita hizo de todo para que sus hijos sigan adelante con su proceso de aprendizaje, quienes han estado afectados por la nueva modalidad educativa durante la pandemia por la COVID-19.

MAMITA CORAJE

“Yo no hice esto para que me cojan pena, lástima, ni para que me regalen. A veces nos enfocamos en nuestros problemas y por estar cegados por esos problemas no vemos que la solución la tenemos al frente de nosotros”, dijo Nidia cuando la entrevistaron.

Para ella lo más importante es que sus niños se mantengan educados, pero también que entiendan que hay que se mantenerse firmes en tiempos difíciles como estos.

“Hay que demostrarles a nuestros hijos que somos fuertes. También le quiero demostrar a mis hijos que en un mañana digan: ‘Mami utilizó la nevera para enseñarme a mí y no tenía pizarra y si mi mamá pudo hacer eso, yo puedo hacer cosas más grandes’. La creatividad y la imaginación a mí no me faltan porque tengo tres niños brillantes”, expresó orgullosa de su familia.