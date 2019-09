Man Bok Park se encuentra grave y maltratado

Man Bok Park, extécnico de la Selección Peruana de Voleibol Femenino, hoy vive un partido aparte lejos de los aplausos y ovaciones pues se encuentra grave internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Así lo informó el conductor del programa #YoCarlos, Carlos Cacho, que se mostró indignado por el trato que se le está dando a quien formó parte de la historia más gloriosa del vóley nacional, al punto que haya sido trasladado de la clínica donde se encontraba hace unas semanas para ser llevado al hospital Almenara.

Carlos Cacho se comunicó con las exvoleibolistas Gabriela Pérez del Solar y Leyla Chihuan, quienes confirmaron el estado crítico del reconocido entrenador surcoreano, de 83 años, quien estaría con pocas probabilidades de recuperarse.

Dio todo por el Perú

“Es lamentable, es doloroso que una persona tan importante para todas nosotras esté prácticamente muriéndose. Él fue como mi padre, mi familia. Él ha sido una de las personas más importantes de mi juventud, mi crecimiento, mi desarrollo como mujer”, indicó en primera instancia Gaby.

“La familia ha mantenido el asunto muy íntimo. La federación está tratando de ver el tema del seguro (…) Mr. Park está dormido. No está sufriendo que eso es lo importante. Sus hijos están esperando que pase sus últimos momentos de vida tranquilo, sin que lo estén trasladando ni moviendo porque no se lo merece. Él es un peruano como nosotros. Él dio todo por el Perú y quiso hasta sus últimos momentos quedarse en nuestro país”, acotó la exdeportista que actualmente radica en Estados Unidos.

“La FPV le quitó su sueldo”

Cacho señaló que de muy buena fuente se enteró que la familia de Man Bok Park estaría dolida con la Federación Peruana de Vóley, que le habría quitado su sueldo honorifico como le correspondía. “Él no se merece esta situación, me parece increíble que le hayan quitado su sueldo. No podemos ser tan malagradecidos con una persona que dio tantas alegrías al país, eso es de mezquinos”, aseveró el conductor.

En comunicación telefónica Leyla Chihuan no desmintió la versión. “No tengo el dato exacto, el hijo menor de Man Bok había conversado con la presidenta de la federación y los directivos pero no sé más”, comentó.

“La salud de Mr. Park está en una situación delicada, no vemos que sea una situación reversible. Espero que se recapacite y que la federación se ponga a la altura de las circunstancias, que le dé lo que se merece, no le van a regalar nada”, finalizó Chihuan.