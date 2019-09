Mañana reclama tu tercera cartilla del Karibeñito Regalón

Los miles de lectores esperan con ansias la tercera cartilla del Karibeñito Regalón para intentar ganar cualquiera de los premios que trae la súper promoción de Diario Karibeña. No pierdas la opción de llevarte un dinerito extra a casa.

Las bolillas correspondientes a este juego salen desde el martes 3 hasta el 9 de setiembre en la página 2 del periódico. Recuerda que solo debes completar una columna para ganar facilito y al toque.

“No me pierdo el periódico, cada día lo compro y, por eso, gané 100 soles. Voy a insistir para que me toquen los 10 mil soles”, comentó uno de los felices afortunados cuando vino a recoger su platita a nuestras oficinas.

LLUVIA DE PLATA

Hay premios de 100, 200, 500, 5000 o 10000 soles con esta campaña de Karibeña que regala a manos llenas a nivel nacional. No pierdas la fe que la suerte puede estar de tu lado en cualquier momento.

No te olvides que los viernes, sábados y domingos, el Karibeñito Regalón te entrega además de tus 8 bolillas, 3 boliyapas para que tengas más posibilidades de conseguir un billetón para tu familia.

Si ganaste un premio, acércate a la avenida Guardia Civil 674, Chorrillos, de lunes a viernes de 10 a.m. a 12 y de 3 p.m. a 5 p.m. O los sábados, de 10 a.m. a 12. No te olvides de traer tu cartilla y DNI. Cualquier duda, llama al 972770030.

EL DATO

Si no conseguiste un dinerito, usa tus cartillas para participar en el sorteo de 33 premios el próximo 17 de setiembre. Es decir, ganas por todos lados.