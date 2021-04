Manchester City dejó mudo al PSG

Sorpresa. PSG no supo sacar ventaja a su condición de local y perdió por 2-1 ante el Manchester City por la Champions League. Ahora volverán a enfrentarse en Inglaterra el próximo 4 de mayo y con un empate, los dirigidos por Pep Guardiola llegarán a la gran final a jugarse en Estambul.

En Francia, los parisinos se ilusionaban con un buen resultado en casa para encaminar su segunda final consecutiva de Champions League, mientras los ‘Cityzens’ buscaban acceder a su primera final la Champions y por ello querían sumar jugando de visita.

En el primer tiempo, el dueño de casa mostró un gran juego y no dejó hacer mucho al equipo del Guardiola. Producto de ello, a los 15’ Marquinhos con un testazo puso el 1-0 y luego tuvo un par más de ocasiones para estirar la ventaja, pero no estuvieron finos. Foden pudo igualar a los 45’, pero su remate lo contuvo bien Navas.

En el complemento, el Manchester City salió mucho mejor que su rival e impuso su juego ante un PSG no reaccionaba. El que tampoco reaccionó fue Navas, quien a los 64’, tuvo complicidad en el tanto de Kevin de Bruyne, que mandó un centro y terminó dentro del arco rival.

Seis minutos después, Mahrez de tiro libre le dio la vuelta al marcador y PSG se quedó con diez por una tarjeta roja de Gueye, tras una durísima falta a Gundogan. En adelante, el City manejó el balón y el 1-2 no se modificó. Ahora, volverán a enfrentarse, ahora en Inglaterra, el próximo martes 4 de mayo.

