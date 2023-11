«Manda a reimprimir»: Rodrigo González se burla de agenda de Cinnamon Style por tremendo error

El conductor de «Amor y Fuego», Rodrigo González, no dudó en burlarse y criticar la nueva agenda 2024 de Cinnamon Style. Resulta que dicha agenda titulada «365 días para sonreír» tiene un error que no pasó desapercibido por el popular «Peluchín», quien aconsejó sarcásticamente a la influencer a que mandara a reimprimir todas las copias. Incluso, muchos usuarios en redes sociales no dudaron en dejar sus picantes comentarios al respecto. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Rodrigo González criticó la agenda de Cinnamon Style

Durante su programa «Amor y Fuego», el popular «Peluchín» criticó y se burló de la agenda de la influencer Cinnamon Style por un terrible error. Por estos motivos, Rodrigo González, fiel a su estilo, no dudó en aconsejar a Natalia Merino a que mandara a reimprimir todas las copias de sus agendas. Resulta que el 2024 será un años bisiesto, por ende, traerá 366 días. Sin embargo, en la agenda de la influencer se puede leer en la portada «365 días para sonreír».

«Me dicen que el 2024 va a tener 366 días porque es año bisiesto, así que ‘rollito de canela’ manda a reimprimir todas tus agendas. 2024 va a tener 366 días, toca año bisiesto. ¿Nadie te contó? «¿Te imaginas? Ay no. ¿Cómo se puede arreglar? Encima es pasta dura, hay inversión acá. Hazle una bola acá o jálale un rabito, alguna solución y conviértelo a 366», señaló Rodrigo González fiel a su estilo.

Natalia Merino y el fin de su matrimonio por infidelidad

Hace pocas semanas, la influencer pasó por un difícil momento luego de que su aún esposo Sebastián Guerrero le haya sido infiel con una compañera del trabajo. Ante ello, el hecho se viralizó rápidamente en redes sociales y fue muy sonado en diferentes medios de comunicación. Por tales motivos, Cinnamon Style salió a aclarar la situación pronunciándose en redes sociales.

«Estuvimos pasando por un momento difícil, nos separamos un mes y volvimos a intentarlo y a vivir juntos. Sin embargo, yo todavía estaba dispuesta a seguir intentándolo, pero Sebastián tomó la decisión de separarnos y se fue de la casa el día viernes 29 de septiembre. El video (ampay) es de ayer sábado 7 de octubre. Exactamente, una semana después de separarnos, con una chica de su oficina con la que trabajaba hace meses, empresa donde él trabaja desde enero de este año”, relató la influencer a través de su comunicado.