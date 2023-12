¿Mandó su pack? Renato Rossini Jr hace insólita revelación sobre el envío de fotos íntimas (VIDEO)

¿Un pack “fenomenal”? Renato Rossini Jr fue uno de los personajes favoritos de la cuarta temporada de “El gran chef famosos”. Su nombre saltó a la fama gracias al reality culinario y se destacó por su buena sazón y también por ser uno de los “guapos de la cocina” de esta edición. Tras su eliminación del programa, ha brindado diversas entrevistas y en una última sorprendió al hacer una insólita revelación sobre el envío de fotos íntimas.

¿Renato Rossini Jr mandó su pack?

Durante la cuarta temporada de “El gran chef famosos”, Renato Rossini Jr fue uno de los favoritos del público. Diversos fanáticos “enloquecieron” con su presencia y a diario no dudaban en mandarle más de un piropo por redes sociales.

En una reciente y candente entrevista para el canal de YouTube “Disculpen los ovarios”, Renato Rossini Jr dio una insólita revelación sobre el envío de fotos íntimas a alguna pareja o saliente. Sus declaraciones sorprendieron y dejó a la imaginación si el modelo envió su “pack” en algún momento.

“No manden su pack, no lo hagan gente, no lo hagan. Tú no sabes a quién se lo estás mandando. O sea, espero que sepas a quién se lo estás mandando, ¿no? De preferencia saber con nombre y apellido y DNI con quién estás tratando”, señaló Renato Rossini Jr.

“¿De cuello para abajo? Tampoco. Escúchame, la gente es rata. Uno dice “oe, ya no se puede hacer screenshots o la “bombita”. Chicas, le están mandando el pack a un chico y atrás está su brother (amigo) que está tomando foto. ¡Nunca sabes, nunca sabes!”, agregó “Renatito”.

Aunque no especificó si en algún momento él envío su “pack” a otras personas, diversos usuarios en redes señalaron que es muy probable que lo haya hecho y que las declaraciones brindadas por el modelo son producto de la experiencia. ¿Será?

Promete darlo todo

“El gran chef famosos” anunció su nueva temporada llamada “La Revancha” y uno de los participantes que regresa a la cocina es Renato Rossini Jr. El carismático modelo se ganó el cariño del público durante su paso por la cocina en la cuarta temporada y cuenta que se quedó con ganas de llegar a la final.

Por ello, en este esperado regreso, el “fenomenal” promete dar lo mejor de sí para poder alzar al final de temporada la ansiada “olla dorada” de “El gran chef famosos”.