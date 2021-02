Manolo Rojas afirma que Danny Rosales quería dejar a JB para irse al Reventonazo

Compartir Facebook

¡Cuéntanos más Manolito! Así es, el actor decidió revelar que Danny Rosales quiso ser parte del elenco de “El Reventonazo de la Chola”. Al parecer Manolo Rojas tenía este chismecito y por fin se anima a contarlo.

Entrevista encendió todo

Como se recuerda, hace unos días Danny Rosales aseguró que el programa de la Chola no es competencia para el espacio de Jorge Benavides. Estas declaraciones habrían encendido esa ‘heridita’ por parte de Manolo, quien contó todo.

“Me sorprendió mucho escuchar esas declaraciones, sobre todo porque hace unas semanas me contaron que estaba llamando para que lo contrataran, pero pedía mucho, quería ganar más que la Chola”, comentó Rojas para un medio local importante.

Tras estos comentarios por parte de Rosales, Rojas creyó que era una especie de menosprecio y apuntó a querer explicarse.

“Creo que no se puede hablar así de otros compañeros, es como menospreciar el trabajo de otros. Yo he trabajado con Jorge Benavides y le guardo mucho aprecio, así como a Vílchez, Cachito y todos”, aseguró.

Manolito contento con la chamba

Dejando los dimes y diretes de lado, Manolo se animó a contar cómo se siente junto a Ernesto Pimentel, quien también lleva varios años en la TV.

“Me siento muy tranquilo y cómodo en ‘El Reventonazo’ porque recién hemos retomado las grabaciones e iremos creciendo poco a poco”, dijo.

Estamos contigo

No podemos olvidar que el actor cómico está pasando por un duro momento, pese a ello, Manolo sigue chambeando y haciéndonos reír.

Hace unas semanas con el alma en la boca, Manolo contó que otro de sus hermanos, Antonio Llanos Ibáñez, quien vive en Cañete, se encuentra grave.

“Lo peor es que allá no hay recarga de oxígeno, me mandan a Lurín y de ahí a Villa María del Triunfo. ¿Qué pasa con las autoridades locales? No pueden darle más la espalda al pueblo”, dijo Manolo para el medio.

