Manolo Rojas preocupado por sus padres contagiados: “Es el mismo infierno”

Momentos complicados son los que está viviendo el artista cómico, Manolo Rojas, ya que, hace unos días, reveló que sus padres se habían contagiado de la COVID-19 por lo que fueron trasladado a Lima.

En una entrevista, el actor mencionó que, como todos los peruanos, está pasando una pesadilla, pues sus papitos siguen luchando para sobreponerse al temible virus en la Villa Panamericana en Villa El Salvador.

“Como muchos artistas están pasando y no solo artistas. Creo que todos los peruanos estamos con esta pesadilla que es el mismo infierno. No sabemos. Peor de lo que nos está yendo, no creo podamos estar”, mencionó Manolo Rojas.

Asimismo, el artista cómico recordó que su hermano Carlos estuvo también infectado con la COVID-19. Sin embargo, por ser una persona de riesgo, no logró sobreponerse al virus y falleció. A pesar de lo ocurrido con su hermano, Manolo trata de continuar, pues aún tiene a sus padres luchando contra la enfermedad.

“Mi hermano ya estaba mal, tenía neuropatía diabética, hipertensión. La diabetes fue lo terrible para él. Tampoco quería ir al hospital y bueno, trato de olvidar porque necesito reconstruirme mentalmente, fortalecerme para poder seguir. Tengo 3 nietos, hermanos y familia que por ellos debo seguir”, indicó al actor cómico.

