¡Maravilladas! Ethel Pozo y Janet Barboza comentan su emoción al conocer al hijo de Brunella Horna

Ethel Pozo y Janet Barboza, conductoras de «América Hoy», vivieron una experiencia de otro nivel al conocer al pequeño Alessio, el recién nacido de Brunella Horna y Richard Acuña. Las presentadoras, que ni se lo esperaban, quedaron boquiabiertas al ingresar al dormitorio del bebé. Las recibieron con una linda hospitalidad.

Ethel Pozo y Janet Barboza maravilladas con bebé de Brunella Horna

Ethel Pozo, al arrancar su programa del lunes 27 de noviembre, comenzó hablando del reciente nacimiento de Alessio. Contrario a su propia experiencia, Ethel reveló que Brunella rompió el protocolo y las llamó para que fueran a conocer al pequeño. ¡Vaya sorpresa!

La hija de Gisela Valcárcel compartió su experiencia: «Yo soy madre de dos niñas, con un postparto, y por supuesto que jamás visitaría a nadie porque yo no quería visitas hasta los seis meses, no quise, me dio un postparto fortísimo».

Pero aquí la historia dio un giro, ya que Brunella, amante de la compañía, llamó a sus compañeras y amigas de «América Hoy» para recibirlas en su amplia habitación. Ethel, fiel amiga, acudió sin dudarlo y se mostró dispuesta a ayudar en todo momento.

Janet Barboza, sumándose a la conversación, se mostró agradecida por la oportunidad de conocer al bebé de Brunella. Aseguró que a la radiante mamá le encanta estar rodeada de gente, algo con lo que Janet se identifica al ser también de provincia.

«A Brunella le encanta estar rodeada de gente, viene de una familia numerosa, chiclayana, y a la gente de provincia nos encanta que nos visiten. En mi caso fue lo mismo, yo quería que todo el mundo vaya a verme», confesó la Rulitos.

La emotiva visita no contó con la presencia de Edson Dávila y Christian Domínguez, quienes tenían compromisos pendientes. La conexión entre el equipo de «América Hoy» y la familia Horna-Acuña parece estar más fuerte que nunca.

Ethel y Janet cuentan detalles de la pareja Horna-Acuña

Minutos después en el programa, Ethel Pozo habló sobre lo bien que se veía Brunella luego del parto: «Uno espera tanto, la dilatación, el parto. Pero ella estaba perfecta, como la ves en el programa: linda, divina», dijo Ethel Pozo.

Después, Janet Barboza se desvivió en elogios a Brunella Horna. «Nuestra Bubu hermosa que la amamos, que la queremos, Brunella. Sabe cuánto la extrañamos. Ver esa imagen cuando le daba de lactar a su bebé, a Alessio era tan tierna. Así la encontramos dando de lactar».

La conductora contó sobre la experticia de Richard Acuña con Alessio y narró paso a paso cómo actuó Richard Acuña. «Y ella le dice: ‘Richard para quitarle el chachito’. Y él lo ha acogido del cuello perfectamente a la criatura, a su bebé, lo ha puesto acá (en su hombro), le ha hecho quitar el chanchito, luego lo puso en la cuna y lo ha envuelto como se envuelven los bebés», expresó Janet Barboza.

Por otro lado, Richard Acuña compartió la llegada de tres de sus hijos para conocer al nuevo hermanito. A través de sus redes sociales, mostró la imagen de los pequeños sosteniendo al bebé con alegría. Una imagen que no solo revela la unión de la familia, sino también la felicidad que el nuevo integrante trae consigo.

¡Qué emoción! Estaremos al tanto de cada detalle de esta historia llena de amor y amistad en el mundo del espectáculo. ¡No se pierdan las próximas novedades de estos queridos personajes de la farándula peruana!