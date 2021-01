‘Marcas’ desatan balacera en mercado de Carabayllo

Compartir Facebook

Tres peligrosos ‘marcas’ desataron el pánico y dispararon varias veces dentro del mercado Lucyana, en Carabayllo, para robarle los más de ocho mil soles que el dueño de una casa de cambio había retirado minutos antes de dos bancos.

Uno de los disparos dejó herido a un joven que vendía sus productos dentro del centro de abasto. El muchacho fue auxiliado por los serenos del distrito, que lo llevaron al hospital Sergio Bernales. En tanto, los hampones lograron huir con el dinero.

No les importó la luz del día; mucho menos que en los alrededores transitaban personas inocentes. El miércoles, a bordo de una moto, los facinerosos llegaron hasta la puerta principal del mercado de Carabayllo para arremeter contra al empresario Roberto Carlos Gonzales Ventura.

“Llegaba de retirar dinero de dos bancos. Tal vez me siguieron desde ahí. Me quitaron el dinero y me logro zafar porque me estaban apuntando con la pistola. He corrido hacia dentro y fue en ese momento que comenzó la balacera”, contó el agraviado.

Según otros comerciantes, por lo menos fueron tres disparos los que los ‘marcas’ hicieron dentro del mercado. “Han podido matar a cualquiera, a esa hora están los hijos de algunos compañeros” exclamaron.

Efectivamente, una bala impactó en el joven José Miguel Terrones Álvarez, de 22 años, quien ofrecía sus productos en el interior del lugar. Con un disparo en el abdomen, el muchacho se desvaneció, pero el personal de Serenazgo de Carabayllo, alertado por los testigos, lo levantó y, tras verificar que estaba consciente, lo llevó rápido al hospital Sergio Bernales de Collique.

“Me han dicho que se encuentra estable, que debemos esperar su evolución para que lo operen”, contó Amalia Ángeles, madre del herido, quien, además, tiene un hijo pequeño. El empresario agraviado denunció lo ocurrido en la comisaría de Santa Isabel. La unidad especializada se hará cargo de la investigación.

el dato

A inicios de octubre del año pasado, a menos de dos cuadras del mercado, en la urbanización Lucyana, un sicario mató a balazos a dos amigos que almorzaban dentro de una cevichería