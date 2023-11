Marcelo Tinelli confesó el curioso inicio de su romance con Milett Figueroa: «Yo di el primer paso»

En un giro de telenovela, Marcelo Tinelli, famoso presentador de TV argentina, confesó cómo arrancó su romance con la guapa modelo peruana Milett Figueroa. ¡Y sí, él fue el que dio el primer paso!

Marcelo Tinelli dio el primer paso

Según Tinelli, todo empezó con un «hola, Milett». En una entrevista en el programa «El Diario de Mariana», reveló: «Yo di el primer paso. La primera vez le escribí yo. No me acuerdo qué le puse, pero fue muy formal. Nos vimos en la foto del Bailando y le dije: ‘me encantó conocerte'».

Parece que el flechazo ocurrió durante una sesión de fotos del reality «Bailando 2023». Tinelli, que no es de quedarse callado, admitió: «Reconozco que hubo ahí una mirada cuando entró y se rió. Me quedé diciendo ‘qué linda sonrisa tiene'». ¡El presentador está más enamorado que nunca!

El conductor, famoso por su participación en programas de televisión, también contó cómo se las ingeniaba para llamar la atención de Milett en las redes sociales. «Le ponía corazones a las fotos, la likeaba pero no me daba para fueguitos, me parecía medio desubicado. Le escribí y le puse ‘me encantó verte en la foto. Me encantó conocerte'». ¡Con todo, Tinelli!

Pero ¿qué piensa Milett Figueroa de todo esto? La modelo no se queda atrás en el amor y ha dicho que Tinelli es «increíble» y que tiene un «corazón espectacular». ¡Esto suena a amor!

A Marcelo le gusta cómo habla Milett

La cosa no se detiene ahí. Tinelli reveló que le encanta cómo habla Milett, especialmente cuando usa diminutivos. «Me encanta cómo habla, las palabras que usa, ‘todito’, el ‘contigo’, cuando dice ‘una camita de arroz’, cuando usa el diminutivo. Me mata con eso, son palabras como hablan en Perú». ¡La química está encendida!

El romance entre Tinelli y Milett se hizo público con un apasionado beso en vivo en «Bailando 2023». ¡Sí, leyeron bien! El conductor no esconde su amor y está más feliz que nunca. Además, ya conoció a la mamá de Milett y hasta compartieron un almuerzo. «Está la mamá acá en la Argentina. Y le dije: ‘me gustaría que venga a comer un día a casa’. Vino e hicimos una comida».

En resumen, ¡Marcelo Tinelli se la jugó y conquistó a Milett Figueroa! La historia de este romance está llena de detalles tiernos y un poquito de picante. ¿Será este el amor del año en la farándula? ¡Estaremos atentos a los próximos capítulos de esta historia de amor! ¡60 y 30, como dicen en los programas de espectáculos!