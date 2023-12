Marcelo Tinelli dedicó premio Martín Fierro a Milett Figueroa: «Gracias, mi amor»

Marcelo Tinelli, el conductor argentino de «Bailando 2023», la rompió en los Premios Martín Fierro de la Moda 2023. ¡Y claro que sí! El evento estuvo cargado de glamour y estrellas de la televisión y la moda. Pero la sorpresa fue cuando Tinelli apareció con Milett Figueroa, la modelo peruana que le tiene robado el corazón. ¿Qué hizo Tinelli? Nada más y nada menos que dedicarle el premio a su pareja con unas palabras de amor que derritieron a todos.

¿Qué dijo Marcelo Tinelli?

Con la seguridad que lo caracteriza, Marcelo Tinelli se lanzó en un discurso lleno de amor y gratitud. En sus propias palabras, agradeció a sus hijos por su rol en la moda y soltó las sorprendente palabras: «Gracias, mi amor, gracias, Milett, por acompañarme esta noche». ¡Y Milett Figueroa estaba más que feliz!

La pareja no escatimó en demostrar su afecto en la alfombra roja. ¿Qué dijo Tinelli sobre Milett? «Me encanta verla así, diosa conmigo. Es una mujer hermosa, me encanta verla bien, linda y brillando». ¡Ay, qué romántico!

Este romance no es de ahora. Tinelli y Milett oficializaron su relación hace menos de un mes, pero parece que van en serio. Superaron críticas y chismes y, con este premio y dedicatoria pública, dejaron claro que están más fuertes que un mate bien cargado.

¿Tinelli habla de compromiso en la alfombra roja?

Momentos antes de la alfombra roja de los Martín Fierro 2023 de la Moda, Marcelo Tinelli soltó la palabra «compromiso», sin titubear. Él aseguró que Milett siempre mantiene el misterio con él respecto a los outfits que usa cuando van a una reunión juntos.

«Hoy me sentí como si nos estuviéramos casando o comprometiendo porque yo no sabía cómo iba a venir ella», dijo mirándola muy sonriente.

El presentador aprovechó para llenarla de elogios frente a los periodistas y destacó que Milett es toda una misteriosa. «Es muy coqueta y no le gusta mostrar nada y desaparece desde las 3 de la tarde y aparece luego así. Tremenda. Me encanta verla diosa al lado mío. Es una mujer muy linda y me parece que brilla más que nunca», contó Tinelli.

Así que ya lo saben, en los Martín Fierro de la Moda 2023, Tinelli y Milett se llevaron las miradas y los corazones. Este romance promete y seguiremos al tanto de los nuevos capítulos del romance de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa. ¡Qué viva el amor!