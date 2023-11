Marcelo Tinelli excluye a Milett Figueroa del cumpleaños de su hija menor: «Estaba la mamá de mi hija»

Amigos de la farándula, ¡tenemos el chisme del momento! Marcelo Tinelli, el conductor argentino, parece estar en medio de un embrollo amoroso. Resulta que no habría dejado que Milett Figueroa, su nueva conquista, asistiera al cumpleaños de su hija menor, Juanita. ¿Qué pasó? Te contamos los detalles.

Milett Figueroa no estaba en el cumple de la hija de Marcelo Tinelli

Todo había empezado color de rosa cuando Tinelli oficializó su relación con «Milett en el Bailando 2023», dándole un efusivo beso en vivo. Sin embargo, la cosa se pone complicada, ¡porque parece que la familia no está tan de acuerdo!

En el pasado, Tinelli llevó a Milett al cumpleaños de su hija mayor, Candelaria, y la presentó a todo el clan Tinelli. Pero, ¿qué pasó esta vez? El 22 de noviembre, en el cumpleaños 21 de Juanita, Milett Figueroa brilló por su ausencia. ¡Uh-oh!

Las especulaciones no se hicieron esperar. Algunos medios argentinos sugieren que la menor de las Tinelli, Juanita, no estaría muy contenta con la relación de su papá y Milett, quien, por cierto, se lleva de maravilla con ella, según las palabras de la propia modelo.

¿No la invitó por que estaba su expareja (la de Tinelli)?

Pero la cosa se pone más jugosa. Resulta que Paula Robles, la expareja de Tinelli y madre de Juanita, estuvo presente en el evento. ¡Chan, chan, chaaaan! Parece que esta situación no le gustó nada a Milett, y por eso Tinelli decidió no invitarla.

El periodista argentino Ángel de Brito le preguntó a Tinelli. En su explicación, dijo: «No, estaba Paula (Robles) también, todo. No conoce a tantos todavía». ¿Será que aún siente algo por Paula? La prensa argentina está que arde con especulaciones.

Además, el periodista indagó y le cuestionó que al de Candelaria (su otra hija) sí la había llevado. «Era en otro lugar, acá era en mi casa y estaban las amigas de Juana», afirmó.

Para agregar más leña al fuego, Yanina Latorre, presentadora argentina, soltó una bomba al decir que no está segura de si las hijas de Tinelli están contentas con la presencia de Milett. «No sé si las hijas están muy contentas con Milett», disparó. Además, se supo que Juanita no le devolvió el gesto de seguirla en las redes sociales.

Marcelo Tinelli, en su intento de calmar las aguas, comentó que durante la celebración con sus hijas, le dijeron que ahora se usa el término ‘exclusivos’ en lugar de ‘novia’. «Anoche estaba comiendo con mis hijas en el cumple de Juana, me decían que ahora se dice exclusivos, no se estila decir novia», contó. ¡Ay, ay, ay! ¿Será que quieren que Milett ya no sea la novia oficial?

En resumen, amigos faranduleros, Tinelli deja a Milett fuera del cumple de Juanita, aparentemente por la presencia de la expareja Paula Robles. ¿Qué estará pasando detrás de las cámaras? ¡Seguiremos con lupa este culebrón argentino!