Marcelo Tinelli responde sobre pasado amoroso de Milett Figueroa: «No me importa, no soy el Papa Francisco»

La farándula argentina arde con chismes y revelaciones, ¡y la protagonista es Milett Figueroa! Desde su llegada a Argentina, la belleza peruana no deja de ser el centro de atención. Pero lo que realmente encendió las luces de la farándula fue la confirmación de que está conociendo a Marcelo Tinelli.

Prensa argentina habla del pasado amoroso de Milett Figueroa

En el programa «LAM», el presentador argentino Ángel de Brito soltó la bomba: una lista de supuestos ex-amores de Milett, incluyendo nombres como Guty Carrera, Antonio Pavón, Maluma y Christian Meier. Rodrigo Cuba, futbolista mencionado en la lista, aclaró de inmediato que nunca tuvo una relación con Milett: «Para nada, no la conozco», dijo.

Mira también: ¿Borró cassette? Milett Figueroa es puesta en aprietos cuando le preguntan por Maluma: ¿hubo relación?

La lista de amores causó revuelo entre los conductores, algunos defendiendo a Milett y otros cuestionando sus elecciones amorosas. A pesar del alboroto, la mayoría de los conductores coincidió en que no cometió nada grave, aunque algunos cuestionaron su relación con personas casadas.

Pero el gran defensor de la modelo peruana fue ni más ni menos que Marcelo Tinelli. Frente a las cámaras, el conductor argentino expresó su desinterés por el pasado.

Marcelo Tinelli defiende a Milett de revelaciones amorosas

Frente a las revelaciones, Tinelli soltó una frase que hizo historia: «No me importa, no soy el Papa Francisco». Con esto, dejó claro que no se preocupa por el pasado de Milett. Sin escandalizarse, recordó su propia vida: «Si hicieran mi biografía, directamente clausuro la tele».

Tinelli, conocido por su franqueza, expresó su enfoque en el presente y su desinterés por el pasado amoroso de Milett: «La verdad que a mí me tiene sin cuidado con quién ha salido». Además, destacó su deseo de disfrutar del momento y crecer junto a la Milett que ha conocido hoy en día: «Yo disfruto del momento a pleno. Jamás me imagino el futuro, jamás me lo pude imaginar en mi vida».

Su mensaje final fue una oda a la personalidad de Milett: «Me siento muy cómodo con ella. La admiro como mujer, me sorprendió gratamente, es divina, sensible y culta, y con quien se puede hablar».

Mira también: “Soy recelosa” Milett Figueroa habló sin filtros sobre su romance con Marcelo Tinelli

En medio del escándalo y la presión mediática, Marcelo Tinelli demuestra ser el gran protector de Milett, enfocándose en el presente y el crecimiento personal junto a la mujer que ha conquistado su corazón. ¡El romance sigue dando que hablar, pero ellos parecen tener claro que viven el hoy sin preocuparse del pasado!