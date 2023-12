Marcelo Tinelli revela problema de salud de Milett Figueroa: «Tiene un desplazamiento de vértebra»

Milett Figueroa se llevó la atención al descompensarse en plena sentencia de «Bailando 2023». La modelo tuvo que retirarse de la pista debido a una baja de presión. Una combinación que resultó ser explosiva: medicación para el dolor muscular y varias tazas de café. Pero eso no es todo. Marcelo Tinelli alertó que Milett tiene un problema de salud que podría dejarla fuera de la competencia.

Milett podría salir de la competencia, revela Marcelo Tinelli

El miércoles 27, el estudio de América TV vivió momentos de tensión cuando Milett Figueroa se descompensó durante la gala de sentencia. La modelo peruana se retiró de la pista, y más tarde, se supo que su presión había bajado. Al parecer, la combinación de medicación para el dolor muscular y varias tazas de café resultó ser demasiado para su cuerpo.

Marcelo Tinelli, preocupado por la salud de su novia, compartió más detalles un día después en una entrevista con LAM: «Tiene un desplazamiento de vértebra, así que la trató el doctor Furman hoy… No sé cómo va a seguir. No sé si va a poder bailar el próximo ritmo», expresó Tinelli.

Al ser cuestionado sobre las nuevas y estrictas reglas del Bailando que han causado revuelo entre los participantes, Tinelli fue claro: «Así estén enfermos, falten o lo que sea, no va a haber reemplazo para nadie. Lamentablemente el que llegue bien, que llegue, porque no tenemos más tiempo».

El conductor reveló importantes cambios en la dinámica del programa: «Ahora la semana que viene tenemos que eliminar a dos parejas el miércoles, y a partir de ahí van a quedar 14. Hay días marcados para que entren cuatro parejas y van a tener que entrar las cuatro, ya no es como antes con las previas largas».

Tinelli también expresó su descontento sobre las intenciones de algunos participantes de ausentarse o tomar vacaciones en la etapa final del certamen: «Hay un momento que decís, todo compromiso se puede cambiar. Yo cambié compromisos… Lo tenés que hacer, la gente tiene que estar. Si el compromiso lo tiene la producción, todos lo tienen que tener. Si en algún momento se les dio y se les cambió, lo lamento».

Milett Figueroa confiesa que mezcló pastillas por el dolor

Milett Figueroa, en una entrevista posterior, compartió su experiencia durante el mal momento en el Bailando: «Sentí que me caía en el estudio, que me desmayaba. Le dije a Gabriel (su partenaire) ‘me siento muy mareada’. Entré y no sé si fueron las luces, pero sentía que se me iba a apagar la tele y le dije a mi bailarín ‘necesito agua’. Todavía estoy con los temblores».

Milett admitió que la combinación de dos pastillas para el dolor y tres tazas de café le causó problemas: «Mezclé dos pastillas por el dolor que tengo y no sabía que si juntaba eso me podía dar taquicardia, más los tres cafés que me tomé, me pasé mal. La próxima vez, a pensar bien y mejor lo que tomo antes de salir al programa».

De esta manera, en LAM confirmaron que Milett Figueroa tiene un desplazamiento de la vértebra, lo que pone en duda su participación en el próximo ritmo del «Bailando 2023» y, de no presentarse, quedará eliminada automáticamente. La incertidumbre rodea a la participante mientras el programa enfrenta cambios y desafíos inesperados.