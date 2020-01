Marco Falconí y Marianella Ledesma tuvieron áspero choque

Un incidente enfrentó ayer al ex congresista Marco Tulio Falconí con la presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Marianella Ledesma porque esta insistió en preguntarle por qué antes no reveló sobre sus vinculaciones con el prófugo ex juez César Hinostroza.

Falconi, cuyo nombramiento a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) quedó en suspenso al conocerse que sostuvo llamadas telefónicas con Hinostroza, respondió a Ledesma que soló “he conocido y he hablado” con el ex juez supremo “por temas estrictamente académicos”.

“Yo no lo conocía, no soy de aquí. El 99% de mi actuación profesional ha sido en Arequipa. Si han sido actos de corrupción, han sido en Lima o Callao. No podía saber o tener relación”, añadió Falconí, quién ya había adelantado que habló 3 o 4 veces en persona con Hinostroza.

“UBIQUESE”

Ledesma no se dio por satisfecha con la respuesta y volvió a plantearle la a Falconí si consideraba “¿un tema sensible el hecho de haber tenido una vinculación con el señor Hinostroza para la actividad que va a realizar o no?”, lo cual incomodó al miembro titular en suspenso y no ocultó su malestar.

“Doctora, tiene que ubicarse en el contexto. Le vuelvo a decir y se lo repito y espero que lo entienda esta vez. Yo solo he tenido una relación con el señor Hinostroza para temas estrictamente académicos”, remarcó, lo que obligó a Ledesma a responderle en voz alta.

“Entiendo la respuesta que ha dado. No tengo que tener una gran inteligencia para percibir lo que ha dicho. Le estoy insistiendo, apelando a su memoria y su recuerdo. No es que yo tenga una debilidad mental para no entender lo que usted ha señalado”, afirmó la titular del TC.

EL DATO

María Zavala, cuyo nombramiento como titular de la JNJ también está en suspenso, dijo que las llamadas que tuvo con Hinostroza fueron “intrascendentes e inocuas”. Señaló además que es su compañero de promoción y lo conoce desde 1974 y cuando hablaron Hinostroza no tenía investigación alguna.