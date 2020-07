Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

En una reciente entrevista vía online donde estuvieron conectados Marco Zunino, Miguel Arce y Nicola Porcella, los peruanos bromearon sobre el nuevo tatuaje del chico reality.

Recordemos que el integrante de ‘Guerreros 2020’ se tatuó en la espalda el rostro de la Virgen de Guadalupe, desatando muchas críticas porque dicen que solo lo hizo para caerle bien a los mexicanos, pero el ‘jura’ que es devotó de la ‘morenita’.

“Nicola nos has jodido a todos, ahora me voy a tener que hacer la Virgen de Guadalupe en la cara hue…”, dijo Zunino, ante la risa de Arce, que comentó: “El detalle del gesto ha estado bonito, pero creo que el tatuador no te ayudo tanto (Nicola)”.

Por su parte, Porcella puso cara de pocos amigos al escuchar la opinión de los actores. “Pone su cara de asado, ¿Por qué te molestas conmigo? (Marco) Ahora te pasó la foto (del tatuaje de Nicola)”, dice Miguel con una sonrisita.

Mira también: COVID-19 | Nicola se va de juerga con Miguel Arce y Stephanie, y no respeta distanciamiento social

“TATUAJE TIENE FACCIONES DE ANGIE”

El chico reality Israel Dreyfus también ‘troleó’ a Nicola por su nuevo tatuaje, después que el fortachón le comentará una foto en su Instagram.

“Mi hermano un halago viniendo de usted: el Luis Miguel peruano, mi papi, mi miky, mi rey, galán de moda de las novelas más exclusivas y archivadas bajo siete llaves de América TV, el nuevo Willian Levy de Televisa pero… Te pasaste de frío para tatuarte a la Rosa de Guadalupe con las facciones de Angie (Arizaga) y tres gotitas de la Rosángela (Espinoza)”, respondió Israel.

Mira también: ‘Peluchín’ amenaza a ‘Chollywood’ tras retornó a la TV: “Ya se jodi…”

QUIERE SER MEXICANO

Hace unas semanas Porcella reveló que tiene planes de tramitar su nacionalidad mexicana para poder trabajar “bajo la ley”, ya que por el momento solo cuenta con visa para vivir y laborar en el país charro.

“Tengo la meta de hacer mi carrera acá y bajo la ley. Como te digo, mi abogado ya se encargará de todo lo que sea necesario”, indicó el modelo a un medio local.

Entérate más en: Nicola quiere nacionalizarse mexicano: «Tengo la meta de hacer mi carrera acá y bajo la ley»