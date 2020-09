María Cifuentes: “Karem es caprichosa, conflictiva y resentida”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Era la Roca en el zapato del presidente. Karem Alexandra Roca Luque, la exasistente de Martín Vizcarra, que lo acompañó profesionalmente en diferentes instituciones, era una de las enemigas ocultas que tenía el mandatario en Palacio de Gobierno. Una enemiga no declarada que gatilló contra el régimen del hijo predilecto de Moquegua, en medio de una historia de intriga, celos y deslealtades. Y cuando la traición viene con aroma de mujer, suele ser peor que una trituradora de carnes y honras.

CRÍA CUERVOS…

Caras vemos, corazones no sabemos, decían las abuelitas. Y tenían razón. En el caso de la presunta autora de los Swingaudios, todo calzaba a la perfección. Solo que el jefe de Estado no se dio cuenta del puñal que le clavaba la señora que ordenaba su despacho. Las actitudes y gestos de una persona, a veces, pueden advertirnos sobre la personalidad de quien tenemos al lado, en la casa o la oficina. Sin embargo, no todos tienen ojos para ver lo evidente.

Y es verdad cuando tu cuerpo habla lo que calla tu interior, tal como lo explica Rosa María Cifuentes, periodista y experta en comunicación no verbal, en su libro Miénteme si puedes.

SE ESTRESABA

Pero, ¿qué hay detrás de Karemcita, la superpoderosa exmano izquierda de Vizcarra? “Tiene una ceja en forma de arco, característica de una persona que tiende a tensarse pronto y a un mal manejo de las emociones. También tiene poca tolerancia a la frustración. Su párpado inferior estirado es un rasgo que guarda relación con las dependencias y los apegos. El pómulo izquierdo es ovalado y eso significa que hay una tendencia al conflicto. Personas así suelen manipular”, asegura Cifuentes.

CHANTAJE EMOCIONAL

La experta cree que, dada la personalidad de Karem Roca y la cercanía que tuvo con el mandatario, este es víctima de un chantaje emocional. “El presidente te puede sacar del trabajo en cualquier momento, pero ella se envalentona. Hay un exceso de confianza, le sabe cosas. Me parece que ella está manejada por alguien o ciertos políticos interesados en las elecciones del próximo año”, señala.

“NO DENOTA HONESTIDAD”

La especialista dice que una comunicación no verbal denota veracidad cuando la oración es completa: sujeto, verbo y predicado.

“La señora Roca en ningún momento tuvo, durante su participación en la comisión de Fiscalización, ese tipo de lenguaje. El tono de voz subía y bajaba. No podía sostener la conversación completa. Puede ser por nervios, pero, en este caso, cuando decía: ‘yo no lo grabé’, el tono de voz bajaba. Eso no denota honestidad. Habría que investigarla”, precisa.

Entérate de más: [LINK] Bono Universal: Coloca tu DNI facilito para ver si recibiste los s/760

“SOLTARÁ INFORMACIÓN”

Para Cifuentes están claras las intenciones de Karem. “En el último audio, ella levanta la voz, enfatiza los momentos en que le echará la culpa a Vizcarra, típica reacción de alguien que te está grabando. Eso se nota cuando quiere precisar la cantidad de visitas de Richard Swing a Palacio de Gobierno”, detalla.

“Esto no va a quedar aquí. Va a sacar más información. Cuidado. Es la típica chica engreída. Tiene muecas de criatura. En resumen, es caprichosa, conflictiva y resentida”, añade.

“MIRIAM, SU ALIADA”

Pero si la exasistente era así, Miriam Morales, la secretaria general de Palacio era la otra cara de la moneda.

“Era más leal, aunque igual tenía un exceso de confianza con el presidente. Yo sentí celos en Miriam. Era más aliada de Vizcarra, buscaba protegerlo. Es una mujer con más prestancia, por eso, Karem no quería que ella la mande. Su renuncia a la Secretaría General de Palacio la coordinó con el presidente, en cambio, la otra esperó que la boten”, puntualiza Cifuentes.

“ERA PRIMERA DAMA PSICOLÓGICA”

La experta también describe a Morales como una persona segura, más comunicadora, veloz y creativa. Una imagen totalmente alejada de Roca.

“Era la primera dama psicológica. El sitial lo tenía ella. Creo que ese lugar debió ocuparlo la esposa, pero me parece que ella tiene más un perfil bajo”, asevera.

ROSTRO DE CULPA

Mientras, el presidente carga con su cruz. La especialista analiza al jefe de Estado en su mensaje a la Nación del lunes pasado. “Un rostro de culpa y vergüenza”, sentencia.

“Lo vi asustado. Tenía un lenguaje corporal del que ha cometido errores. Agachó la cabeza cuando dijo: ‘investiguen’. Estaba con un rostro desencajado, venía de un mal momento, de algunas peleas, te lo aseguro. Debe haber tenido alguna discusión con la esposa. Ella es una mujer de carácter. También noté que se le quebró un poco la voz cuando se refirió a la traición. Parecía un papá molesto”, comenta.

SWIN VERGÜENZA

Acerca de Richard Cisneros, o Richard Swing, señala que este es el típico bufón de las épocas de los reinados. “¿Qué diversión oculta traía a Palacio? Toda la verdad de las visitas de este personaje se va a destapar en noviembre. Es un mes difícil para el jefe de Estado”, asegura Rosa María Cifuentes, periodista, coach ontológico, experta en morfopsicología, mian xiang (lectura de rostro) y, por si fuera poco, astróloga.

VATICINÓ LA TRAICIÓN

Cifuentes vaticinó en octubre del año pasado que lo peor estaba por venirle al presidente. “En la revolución solar de este año (2019), el señor Vizcarra desde el mes de octubre hasta el próximo cumpleaños que es en marzo, ¡cuidado!, tiene la Luna negra, quiere decir que es un asteroide, como un demonio”, explicó. Ella advirtió que el mandatario podía ser traicionado: “La chismosa, la espía, puede ser su persona de confianza. Cuidado con los teléfonos, podrían volver los ‘chuponeos’. Usted tiene la Luna negra, este año sus enemigos son enemigas. Características de sus enemigas: ojerosas, pequeñitas y zalameras”.

Además puedes leer: COVID-19: Un enfermo puede transmitir el virus hasta 90 días después