María Fe Saldaña celebra 2 meses de su hija lejos de Josimar desatando las críticas

La ex pareja y madre de la última hija de Josimar, María Fe Saldaña, usó sus redes sociales para compartir con sus amigos y seguidores lo que fue la celebración del segundo mes de su pequeña Jeilani, hija que tuvo con el artista.

Como se sabe, el cantante de salsa hasta el momento no ha venido al Perú para conocer a su última hija, sin embargo, en video llamadas en sus redes dice que mantiene contacto con la menor a diario y que tiene buena relación con María Fe lo que muchos cibernautas ponen en tela de juicio dicha versión.

“Jeilani 2 meses!! Gracias a las chicas que siempre dejan todo lindo”, escribió María Fe Saldaña en Instagram Stories, donde mostró la decoración de la fiesta.

Asimismo, María Fe Saldaña publicó un tierno video donde se la ve besando a su hijita: “Feliz día mi amor”, se lee en la publicación.

Además, la joven madre no dejó pasar ni un solo momento del día especial que le tomó diversas fotos a su pequeña rodeada de sus familiares más cercanos y con un emotivo mensaje.

“Feliz cumple mes, mi gorda. ¡Te amo! Siempre juntas”, fueron las palabras de Saldaña.

¿Por qué María Fe Saldaña no muestra a su hija en redes sociales?

La reciente mamá explicó las razones por las que no quiere subir fotografías o videos de su pequeña hija en sus redes sociales.

María Fe Saldaña dio a luz a su hija hace casi 1 mes, y desde entonces ha compartido algunas imágenes de las manitos de su bebé, o de sus piecitos, pero nunca su rostro. Esto causó suspicacia entre sus seguidores a quienes les gustaría ver el rostro de la pequeña.

Ella se animó a responder, a través de una historia de Instagram, la interrogante de por qué no enseña a su bebé y por qué no la enseñará en un buen tiempo. “Por ahora no voy a mostrar a mi gorda porque así lo decidí ya que hay mucha gente mala vibra. No quiero eso para mí gordita, a mí me da igual si es conmigo, pero a mi gorda si la voy a cuidar mucho”, señaló.