María Fe Saldaña confirma su embarazo con emotiva publicación

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

A través de una emotiva y tierna dedicatoria, María Fe Saldaña gritó a los 4 vientos su amor por su bebita quien se encuentra en proceso de formación.

La ex pareja de Josimar no pudo ocultar más su emoción y usó sus redes sociales para contar lo que fue su proceso inicialmente de embarazo por el que tuvo que pasar problemas muy fuertes.

«La cosas no han sido fáciles… Yo siempre soñé con mi hermosa bebé para que me acompañe y seamos las mejores amigas para siempre. Hoy Dios me dio la bendición de ser mamá, estoy agradecida, emocionada, tengo muchísimos sentimientos encontrados «, comenzó diciendo la ahora exprometida del cantante.

«Hija de mi vida te amo mucho, perdóname si a veces no fui una mamá fuerte y tuvimos caídas pero quiero que sepas que todo lo que haga desde hoy será solo para ti. Perdóname si a veces me sentía sola y no me daba cuenta que estabas tú conmigo», se continúa leyendo en la publicación de María Fe.

Además, reveló que ya no tiene una relación con Josimar. «De hoy en adelante solo seremos tú y yo, prometo darte lo mejor de mi y nunca en mi vida dejarte sola porque eres el tesoro más preciado que Dios pudo darme (…) Solo nosotros sabemos lo valiente y fuertes que somos. Te amo con todas mis fuerzas, prometo que desde hoy seremos muy felices», se lee por último.

“Mi lugar está donde me valoren”, dijo María Fe Saldaña lanzando tremenda indirecta en redes

Nuevamente encienden las redes, y es que la prometida del salsero Josimar publicó un mensaje en sus redes dejando a más de uno con la duda de su situación sentimental actual.

Después del ‘roche’ que pasó Josimar al ser vinculado con diversas señoritas estando en una relación con María Fe Saldaña el cantante se paseo de lo más ‘nice’ Por estados Unidos junto a Gianella Ydoña y su pequeño hijo. Y es que la expareja publicó fotos del viaje familiar que realizó con el artista y su hijo a los parques de Disney, en Orlando.

Es así como se rumorea que a María Fe le habría incomodado las fotos publicadas por lo que se animó a lanzar tremendo ‘misil’ aparentemente para el ‘rey de la salsa perucha’.

Mi lugar está donde puedo ser como soy, donde no minimicen mis emociones, donde me valoren, donde mi opinión cuente”, se lee en el post.

Como se recuerda el salsero le pidió la mano recientemente a su pareja Maria Fe en vivo despertando la ilusión de una nueva boda entre ambos.

El intérprete de ‘El aventurero’ aprovechó un momento del show para arrodillarse y pedirle matrimonio a la joven de 21 años, quien se mostró asombrada al recibir la romántica propuesta.