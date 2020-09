María Gracia Polanco: “A mí no me interesan los futbolistas”

Compartir Facebook

La bella y sensual María Gracia Polanco sin pelearse con sus colegas de la salsa ha logrado consolidarse en el género con la popular orquesta Bembé. El tema ‘Amigos no por favor’ la volvió a la palestra e hizo dejar atrás su pasado mediático en la farándula que algún momento la enfrentó con varios personajes cuando apenas tenía 17 años. Ahora, con 25, afirma ser una mujer madura, con amor propio y, sobre todo, con los pies firmes para no volver a dejarse influenciar por nadie. Hoy presenta una nueva can-ción con Bembé: ‘No me pidas perdón’, que canta a dúo con su compañero Gustavo Afanador (‘Peligro de Extinción’), que ya tiene más de 260 mil reproducciones en YouTube.

–Esta pandemia afectó a los artistas ¿En tu caso cómo ha sido?

Muy difícil, la música muy a aparte de ser una entrada económica es una pasión para mí, es algo que me gusta hacer, es mi vida y que me arranquen de un día para otro un pedazo de mi vida me chocó.

–¿Te ha sido difícil ganar terreno en el ambiente musical?

En mis inicios nadie me quería contratar porque era menor de edad y tenía que mentir para que me contraten, cuando tenía 15 decía que tenía 18, me cargaba de maquillaje y me ponía unos zapatos que parecían zancos para parecer mayor por eso mucha gente cree que soy mayor pero no, empecé muy niña en este ambiente.

–En los shows hubo algún malcriado que se quiso aprovechar… ¿Tuviste esa mala experiencia con algún productor?

Eso hay en todos los ambientes y no solo en la música, pero si uno es fuerte y sabe a dónde apunta sin tener que involucrarse con otra personas no es necesario pasar por estas cosas.

–Se te ve con una personalidad fuerte… ¿Eso te ayudó con los faltosos?

Yo no aguanto pulgas y eso me ha dado la experiencia, sobre todo ahora me siento mucho mas madura que hace 10 años o 12 años. También trato de no exponerme, termino mi trabajo y no me vas a ver tomando ni emborrachándome porque me sé cuidar y no quiero que nadie me falte el respeto.

–Acabas de estrenar ‘No me pidas perdón’. Le has dicho a alguien ¿no me pidas perdón porque no regreso contigo?

Yo creo que sí. Quién no se identificaría con esa canción, luego de ‘Los amigos no por favor’ y ‘Peligro de extinción’ ya con ‘No me pidas por favor’ la gente llorará a mares (risas).

–La orquesta se identifica con ese tipo de canciones que llegan al corazón.

Y ese es el fin, de que las personas se identifiquen. Parece mentira pero la canción tiene mucho sentimiento, cuando nosotros hacemos este tipo de música y la personas se sienten identificadas, las conexión se vuelve muy especial.

–Dicen que cuando uno canta con esa emoción es por una experiencia vivida. ¿Te identificas con las letras de tus canciones?

Definitivamente ahora interpreto mejor de cuando tenía 13 años por las experiencias pero no me identifico con las canciones. Más bien me pongo en el pellejo de esas personas para reencarnar la historia.

–¿Ha sido difícil para ti encontrar el amor?

He salido con personas pero ahora el amor no es algo que esté buscando. El día que sea algo serio lo llevaré a mi casa y lo presentaré a mi mamá (risas). Estoy súper enfocada en mi trabajo y si llega el amor para entender mi trabajo bien, porque por nadie estoy dispuesta a dejar de trabajar, comentó María Gracia.

–¿Has tenido enamorados celosos que no quieren que cantes o no les gusta el vestuario que usas?

No que me lo hayan dicho pero tal vez por ahí que me lo hayan insinuado pero yo parcho en una. Ah no hijito, este es mi trabajo, esta soy yo y si no te gusta te puedes ir.

–¿No te gusta que te controlen?

Ah no, definitivamente no, soy una mujer independiente y este es mi trabajo.

–Y ¿qué opinas de las infidelidades? ¿Has pasado por eso alguna vez?

Si claro, si he pasado por infidelidad y opino que quien te engaña, te va a volver a engañar.

–¿No eres de las mujeres que piensan ojo por ojo?

No, si me fueron infiel y me vengo de esa manera sería mucho peor. Soy de las que termina una relación y se da su tiempo.

–¿Te han ofrecido hacer privados?

Me han ofrecido pero no soy irresponsable, me estaría arriesgando a mí y los que viven conmigo. El COVID se llevó a dos familiares que quería mucho, sobre todo a mi tío Antonio que me ayudó a fortalecer mi personalidad. Era cristiano y por él me acerqué mucho a la palabra. Pienso que si las personas tomaran más en serio la enfermedad los hospitales no estarían llenos y mi tío no hubiera tenido que esperar 60 camas para que pudieran atenderlo, esa es mi indignación, expresó María Gracia.

–La canción ‘Amigos no por favor’ fue un boom e 2019… ¿Algún amigo que te pedía beso en la boca? ¿Un amigo con derecho?

No soy de tener amigos cariñosos, si salgo con alguien es para ver que se den las cosas o para probar pero si no me hace feliz lo mando a la mi… da… (risas) discúlpame, pero así no debe ser. Esa canción es un mensaje para las personas que juegan con los sentimientos (risas)

–La salsa atrae futbolistas y estos están acostumbrados a mandar mensajitos a las chicas del espectáculo. ¿Te han invitado a salir?

Te voy a ser honesta y clara, a mí no me interesan los futbolistas (risas).

–Entonces has choteado a algunos…

No sabría decirte (risas) no nada, los futbolistas están mucho en la fiesta. La última persona con la que salí no tenía nada que ver con las fiestas ni discotecas ni con fútbol ni nada de eso, quiero a alguien que sea bien opuesto a mi trabajo. Es una vida muy loca la de la noche.

–¿Quieres a alguien que te dé tranquilidad?

En este momento no tengo prisa. Yo tenía la autoestima baja hace mucho tiempo, era una persona muy insegura y he leído mucho de eso, he estado trabajando mucho en mi amor propio por lo cual hace que no necesite de nadie, no dependo emocionalmente de nadie.

–Tal vez tuviste una relación tóxica…

No fue por una relación, fue por varios motivos. Sabes que este ambiente es complicado, hay mucha gente que trata de bajarte la autoestima para que no puedas avanzar pero a Dios gracias ahora me rodeo de personas que valoran mi trabajo, de amigos que me dan consejos para evolucionar.

–Además te mantienes lejos de los escándalos pues en algún momento fuiste vinculada a algunos

¿A unos? (risas), yo cuando empecé en esto de la farándula tenía 16 o 17 años, era una idiota, así me califico. Era una chiquilla muy inmadura, influenciable y tonta, super tonta. La María Gracia de hace ocho años y la de ahora son mujeres diferentes, no volvería a discutir con nadie mediáticamente o hacer mi vida mediática no sería un recurso que tome porque esas cosas te manchan el nombre.

–Si pudieras ¿borrarías todas las cosas del pasado?

No, no las borraría porque sino no sería la persona que soy ahora.

–En la salsa vemos muchos enfrentamientos entre las figuras, como Yahaira y Daniela…

Es un tema complejo, creo que el enfrentamiento entre ella dos es más que nada en redes sociales. La gente es la que las enemista, pienso que hay público para todos.

–En tu caso nadie te ha metido puñal por la espalda…

Que haya pasado mediáticamente no, pero si me he enterado que hay quienes hablan tratando de justificar por las cosas que yo de inmadura hice en el pasado, esos escandalillos. Y la verdad a mí eso no me afecta en lo absoluto porque sé cómo sucedieron las cosas, añadió María Gracia.

