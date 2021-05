María Grazia ‘cuadra’ a Janet por críticas: “Lo tomo de quien viene”

Compartir Facebook

No se la guardó. La cantante de salsa, María Grazia Polanco, minimizó las declaraciones que realizó la conductora de “América Hoy”, Janet Barboza, por las duras criticas que recibió en su participación en “El Artista del Año”.

Ni bien ingresó la vocalista de la “Orquesta Bembe”, la popular “Rulitos” le resaltó que entró al set de televisión con una actitud distinta a la que tuvo en su presentación. “Solo quiero decir una cosa. María Grazia Polanco, ¿por qué no entraste así el sábado?”, mencionó Janet Barboza.

La respuesta de la salsera no se hizo esperar, ya que afirmó que toma las criticas dependiendo de quien venga. “Fastidiada, no. Yo lo tomo de quien viene”, indicó María Grazia Polanco, ante la sorpresa de los demás conductores.

Como se recuerda, Janet Barboza formó parte del jurado del “Artista del Año” como invitada. Tras la participación de María Grazia Polanco, la “Rulitos” no se refirió de buena manera, ya que le pareció muy aburrida.

““Me ha sorprendido mucho ver en el escenario a una María Grazia Polanco que parece una principiante, una ‘calichín’ totalmente. (…) No me has transmitido, me he aburrido con tu show hasta que por fin entró Guajaja y definitivamente hizo que este escenario prenda porque Guajaja; tú sí sabes”, señaló Janet Barboza.

