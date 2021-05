María Grazia jala las orejas a Fabio: “Un artista debe ser humilde”

Compartir Facebook

No se quedó callada. La salsera María Grazia Polanco aprovechó que se encontró en el escenario de “El artista del año” junto a Fabio para aclarar su opinión sobre el español. “Quiero aclarar algo, que cuando yo dije que el jurado no debería usar el comodín en la tercera gala, yo sí di mi opinión.

Yo dije que ‘Chikiplum’ debería quedarse, es mi opinión y debería de respetarse. Pero, Fabio sale y responde ‘pero yo soy mejor artista, quién es María Grazia Polanco’. Entonces, me sorprende que aquí delante mío diga ‘yo de ti nunca he hablado mal’”, comentó en un inicio la cantante.

Por su parte, Agostini reconoció que le molestó que Polanco haya cuestionado el comodín que le otorgó el jurado para mantenerse en “El artista del año”. “Pero, tú no me has escuchado mi versión. Es que no quiere escucharme.

Sí, hay mujeres que son muy cabezonas.A mí me llamaron y me dijeron: ‘has escuchado lo que ha dicho María Grazia’. Si te he ofendido te pido disculpas”, precisó el ex chico reality. Finalmente, la joven artista le recordó a Fabio que un artista nunca debe perder la ‘humildad’.

“Yo te digo la verdad, si te ofendí te pido disculpas, pero un artista debe ser humilde y un artista no debe de decir ‘yo soy mejor’”, acotó María Grazia.