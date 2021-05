María Grazia Polanco manda chiquita a Fabio Agostini

Compartir Facebook

La salsera María Grazia Polanco no tiene pelos en la lengua y habló de su participación en ‘El artista del año’, sobre todo comentó del español Fabio Agostini, quien estuvo a punto de irse del reality de Gisela Valcárcel pero fue salvado por el jurado a través de un polémico ‘comodín’.

“Creo que Fabio está sobrevalorado, y no estoy de acuerdo con que el jurado haya usado ya un comodín para salvarlo. Para mí, es ‘Chikiplum’ quien debería quedarse en la competencia, tiene mucho talento”, sostuvo la vocalista de la ‘Orquesta Bembé’.

Sobre las críticas de presentarse en el programa, a pesar de la muerte de su padre remarcó: “Se me ha criticado mucho porque, supuestamente, no estoy respetando el duelo de mi papá, y eso sí me molesta porque nadie sabe cómo canalizo mi dolor, opinan sin saber, nadie sabe lo que me costó pararme y seguir. En este momento es mi papá quien me está dando fuerzas, siento que él me quiere ver ganar”.

María Grazia también aclaró la fotografía donde se le ve luciendo un anillo en la mano. “Lo que pasa es que estoy grabando un videoclip en donde soy una novia enamorada y estaba haciendo la sesión de fotos, así surge esta noticia en mis redes”, explicó y remarcó que no le cierra las puertas al amor.

