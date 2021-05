María Grazia se defiende de criticas por aparecer en tv: “Me paré y sonreí para mi papá”

Compartir Facebook

Lo hace por él. La cantante de salsa, María Grazia Polanco se defendió de la ola de criticas recibidas por aparecer y bailar en “El Gran Show”, pues su padre acababa de fallecer, debido a la COVID-19.

A través de redes sociales, la artista recalcó que está guardando luto por la partida de su padre. Sin embargo, eso no quiere decir que no cumpla con las actividades que tenga, ya que todo lo que consiga será en honor a él.

“El hecho que no me grabe llorando y con la cara lavada, no significa que no esté sufriendo. El hecho de salir en vivo ayer, no significa que no estoy respetando el luto. Salí en vivo ayer, y di todo lo que pude, me paré y sonreí para mi papá, porque si tuve fuerzas para hacerlo, fue por él. A los que me juzgan, no saben lo que siento”, mencionó María Grazia Polanco en sus historias.

Incluso, momentos antes de realizar su baile en “El Gran Show”, la cantante de salsa precisó que la presentación iba a ser dedicada a él, pues a su padre le hubiera gustado que continúe cumpliendo su sueño.

“Son los momentos más difíciles por los que he pasado, mi papá es mi fuerza. Sé que desde el cielo me está viendo cumplir mis sueños, de hecho, este baile se lo dedicó a él, como todos los que haga, pero como dicen por ahí, el show debe continuar”, indicó María Grazia.

