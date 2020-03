María Pia apoya a Jazmín y dice “Hay que darle una oportunidad”

Luego que algunos seguidores de ‘Esto es guerra’ pidieran el retiro de del reality, María Pia Copello le brindó su respaldo a la ‘Chinita’ y le recomendó tener paciencia.

“Le pido tranquilidad, le tengo cariño a Jazmín. Esas cosas también (críticas) pasaron conmigo, a veces las gente es intensa”, indicó la exconductora.

Asimismo, se pronunció sobre la discusión entre Jazmín y Rosángela Espinoza. “A veces con el calor del momento discute, me paso una vez y me prometí que no me pase porque uno no puede perder el control en cámaras, pero eso te lo da la experiencia. Hay que darle la oportunidad a Jazmín”, comentó.

Finalmente María Pia le mandó un beso a Mario Irivarren, quien dijo que la prefiere como conductora del programa. “Sé que Jazmín se va a ganar su corazón también”, apuntó.