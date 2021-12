Maria Pía Copello confesó que le paga a su hija por ayudarlo a hacer Tiktoks: “Está haciendo su fondito”

Compartir Facebook

La ex conductora de televisión reveló que le da dinero a su hija por ayudarla a grabar los videos de Tiktok que sube a redes sociales.

María Pía Copello y su pequeña hija Catalina, son la sensación en redes sociales por la picardía y complicidad que tienen ambas en los videos que graban. Sin embargo, para María Pía, no es solo diversión, sino que es un trabajo, puesto que obtiene ganancias por el contenido que sube a redes.

Es por eso que, María Pía reveló que las ganancias no son únicamente para ella, sino también para su pequeña Catalina. “Catita está haciendo su fondito porque le pagan (…) Le pago obviamente”, señaló Copello.

Asimismo, dijo que Catalina podrá acceder al fondo de dinero que va acumulando cuando cumpla la mayoría de edad. Pía explicó que por el momento Catita, no ve ni tiene acceso al dinero que está ganando.

Luego detalló que la persona que se encarga de acumular sus fondos, es su padre, el esposo de Pía es “el financiero de la familia, el que administra”. “Esas cosas son las que no saben, cuándo tenga 18 años ella va tener su fondito”, expresó la ex conductora de televisión.

La exconductora de ‘Esto es guerra’ María Pía Copello habló para ‘América Espectáculos’ sobre su papel en ‘La Academia’ y aprovechó las cámaras para responder a todos haters que la critican por hacer tiktok.

“A mí qué me importa (…) a la gente le puedas gustar como no, pero lo que a mí me causa extrañeza la gente que se toma el trabajo de escribirte cosas con mala onda, de forma hiriente. Si ellos piensan que voy a dejar de subir mi contenido, lamento decirles que no”, dijo.

En ese sentido, la también animadora le restó importancia a los malos usuarios. “Hay personas de todo en redes sociales y hay mucha gente conocida por las redes sociales, ¿por qué le diríamos a ellos que no lo hagan?”.

