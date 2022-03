María Pía Copello le responde a Karina tras reemplazar en Tv: “No lo haría de vuelta”

Compartir Facebook

La conductora de ‘Esto es Guerra’ se pronunció tras las últimas declaraciones de Karina Rivera acerca de su salida del programa junto a Timoteo.

Karina Rivera dio de qué hablar en los últimos días luego de presentarse en una entrevista para hablar de su salida de América Televisión. Ella reveló que la pasó muy mal cuando la reemplazaron con María Pía Copello.

“Me dijeron ‘una vez que das a luz regresas’ (…) El programa se seguía llamando Karina y Timoteo, estando María Pía allí y creo que eso fue un error… Yo di a luz un viernes y el sábado ya el programa se llamaba María Pía y Timoteo (…) ahora yo me río, pero en ese momento lloré mares”, dijo Karina en su momento.

Es por eso que la conductora de ‘Esto es Guerra’ que se mantuvo callada durante mucho tiempo, rompió su silencio. María Pía habló con el programa ‘Amor y Fuego’ y explicó cómo fue que ella vivió ser el reemplazo de Karina.

“Me costó mucho que me llamen por mi nombre, Durante mucho tiempo me llamaron Karina… surgió esta confusión”, inició diciendo. “En ese momento estaba muy joven y si hoy por hoy me propusieran hacer lo que hice cuando tenía 20 años, no lo haría de vuelta”, expresó.

Ricardo Bonilla, conocido en el mundo infantil como ‘Timoteo’ se refirió a su amistad con Karina, luego de compartir tantos años con los niños gracias a la dupla magnífica que formaron para animar y jugar con ellos.

Por su parte, el popular dragoncito aseguró que en su momento se vivió bastante tensión en el programa infantil cuando María Pía comenzó a conducir el espacio televisivo, sin embargo, dejó en claro que su amistad con Karina va mucho más allá.

“Si es cierto que el programa seguía llamándose ‘Karina y Timoteo’ y eso sí te puedo decir que era incómodo para María Pía. Hacíamos los programas y que los chicos de ese entonces la llamaban Karina, porque el programa seguía identificándose con ese nombre”, expresó.

“Soy amigo de Karina desde los inicios y con María Pía también hubo buena onda, con las dos trabajé muy bien. Si me dices una preferida, yo no creo que preferida sea el nombre, pero con la persona que empecé fue con Karina y hay un nexo, hay una amistad bien fuerte”.

