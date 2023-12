María Pía Copello rompe en llanto en el último programa de «Mande Quien Mande»: «Me emociono»

La conductora María Pía Copello no pudo contener las lágrimas en el último programa del año de «Mande Quien Mande». A Pía Copello se le salieron las lágrimas y se emocionó por lo que estaba pasando.

¿Por qué María Pía Copello lloró?

En ese especial navideño del viernes 22 de diciembre, María Pía no contuvo su emoción al expresar su agradecimiento y reflexiones sobre el programa. De pronto, algo la hizo llorar, cuando estaba rodeada de su compañeros de «Mande Quien Mande».

Con la voz entrecortada, María Pía compartió: «Yo lo único que tengo son palabras de agradecimiento, la verdad, y lo que me da gusto al final del año es haber encontrado el propósito del programa porque finalmente llevamos diversión sí, pero también llevamos ayuda y ese debe ser el propósito también de la televisión».

Y no solo eso, la conductora se lanzó con más sentimientos: «Me emociono, agradezco a nuestros invitados, a la gente de producción por hacer este programa, lo he visto bello. Me siento orgullosa, yo soy llorona, pero lloro de felicidad»

«Vemos el programa y debemos sentirnos orgullosos todos de lo que hemos logrado. Ha sido un año de mucha chamba, de conocernos todos, pero que finalmente lo hemos logrado gracias a ustedes, a su compañía y preferencia», expresó la conductora con lágrimas en los ojos.

Emociones recientes: el cumpleaños de su hijo

Pero, ¿por qué tanto drama? Bueno, recientemente, María Pía también celebró el cumpleaños número 16 de su hijo mayor, Samuel. Así que entre la despedida del año y el crecimiento de su «retoño», la conductora no pudo evitar emocionarse.

En un mensaje reciente, la conductora expresó su felicidad por ver a su «mi primer bebé» convertirse en un jovencito alegre y lleno de metas. Hasta publicó una tierna dedicatoria por el cumpleaños de Samuel. Así que ya sabemos que las emociones estuvieron a flor de piel.

Y así termina el año con María Pía Copello dejando el corazón en «Mande Quien Mande». ¿Qué le depara el 2024 para la conductora? Estaremos atentos a más emociones y sorpresas. ¡Hasta la próxima!