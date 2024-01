María Pía Copello se quiebra ante conmovedora sorpresa de su hija: «Qué belleza, de verdad, mi amor»

La conductora de televisión María Pía Copello y su esposo Samuel Dyer vivieron un momento que nos ha dejado a todos con el corazón en la mano. Ellos celebraban su aniversario y su hija los sorprendió con inesperada sorpresa que conmovió hasta el llanto a María Pía.

Inesperada sorpresa post-aniversario

María Pía Copello y Samuel Dyer regresaron de China, donde la pasaron bomba celebrando sus 18 años de casados. Pero lo más tremendo no fue el viaje, fue lo que les esperaba en casa. Los hijos prepararon una sorpresa y decoraron todo para recibir a sus papás.

Todo estaba bien, pero la pequeña Catalina, con todo el amor del mundo, leyó una carta que había escrito para sus padres. ¿Y qué creen? María Pía no pudo aguantar las lágrimas. «Queridos papitos, en este día tan importante les quería decir que en verdad los quiero con todo el corazón. Cuando pienso en ustedes sé que tengo los mejores papitos del mundo, hasta viejitos los voy a cuidar», dijo la chiquita.

María Pía, más sensible que nunca, compartió todo en sus redes. «Cuando viajamos nos extrañamos tanto que el reencuentro es tan especial. Esta vez nuestros hijos nos recibieron con una sorpresa por nuestro aniversario y no pudimos evitar soltar lágrimas de emoción», confesó la conductora.

María Pía también se puso filosófica y reflexionó sobre su matrimonio. «Casarse no es fácil, tener hijos no es fácil, formar un hogar no es fácil. Pero cuando a tu lado está la persona que amas y que te ama, todo lo difícil se vuelve maravilloso. Todo es una aventura que pasas al lado del amor de tu vida», expresó.

Pedida de mano de María Pía Copello agridulce

Y para cerrar con broche de oro, María Pía reveló cómo Samuel le pidió matrimonio.«Yo me había tomado como unas 10 piñas coladas y estaba empalagadísima. Empecé a llorar y decirle que no se quiere casar conmigo. Él se mataba de risa y me daba más cólera», inició contando.

«Me da una piña colada y le dije que ya no quería más, quería su trago. Él, inteligente, me dice ‘si no te acabas tu piña colada, no te doy mi trago’. Tomo y ahí estaba el anillo, casi me muero», contó entre risas.

Y así fue el conmovedor momento de María Pía Copello, su esposo e hijos. Pero al final, el amor triunfó. Estaremos pendientes de cualquier novedad. ¡Hasta la próxima!