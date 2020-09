María Pía Copello sorprende a sus seguidores con caracterización de JLO

Compartir Facebook

María Pía Copello cada día sorprende a todos sus seguidores con sus divertidos videos de Tik Tok. Esta vez, la ex animadora infantil impactó al caracterizar a la famosa cantante Jennifer López. La ex conductora de reality comparte día a día contenido en todas sus plataformas digitales y en especial Instagram, en donde tiene más de 3.6 millones de seguidores.

Ahora, la reconocida María Pía Copello imitó el estilo de la actriz de Hollywood Jennifer López y bailó su nueva canción Pa Ti + Lonely, la cual canta junto al colombiano Maluma. Sin embargo, el clip de la influencer peruana tiene un final inesperado que causó gran diversión a sus fieles fanáticos de las redes sociales.

MARÍA PIA COPELLO SE ACHORA CON HATER

La exconductora infantil fiel a su estilo desenfado y relajado no dudó en responder a un usuario que insinuó que maquilla sus números. “No compro follows dice jajaja 2 millones de bot jajaj”, le escribió esta persona en su red social, a lo que María Pía Copello no se quedó con los brazos cruzados, se “achoró” y le respondió.

Copello le escribió: “Tú me sigues y no te pagué ni un sol”. Este comentario fue aplaudido por varios de sus fans y que fue registrado por la cuenta de «Instarándula», página administrada por el periodista Samuel Suárez.

