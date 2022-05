María Pía sobre su salida de EEG: “es doloroso”

Compartir Facebook

María Pía Copello lamentó su salida del programa reality de competencias por temas de tiempo. Según explicó la también influencer, la televisión consume tiempo y no puede sostenerse pues tiene en curso otros proyectos.

“Por eso no quiero regresar (al reality), porque cuando me voy es doloroso porque a mí me encanta la televisión, me encanta este formato, hice grandes amigos aquí, obviamente me divierte, me relaja, pero hay un tema de tiempos que no lo puedo manejar todavía, de repente más adelante”, explicó.

“Estoy contenta porque al menos me permitió estar un mes y medio seguido acá. Me ha parecido más tiempo. A veces le digo a Peter Fajardo (el productor), no quiero volver, porque cuando me voy, me voy moqueando, pero la verdad es que la pasé muy bien”, agregó satisfecha de su trabajo.

Johanna San Miguel niega enemistad con María Pía: “somos apasionadas”

La lucha por ganar en la competencia, siempre hace que los participantes protagonicen múltiples dimes y diretes. Esto es lo que ocurre en Esto es guerra con Johanna San Miguel y María Pía Copello, defendiendo a Esto es guerra y Combate respectivamente.

Al respecto, la popular ‘mamá leona’ aclaró mediante sus redes sociales que no existe ninguna enemistad con María Pía Copello, sino que simplemente cada una defiende sus colores.

“Muchas cosas pueden pasar en el set de @estoesguerraperutv Ambas somos apasionadas por nuestros equipos y luchamos cada punto, pero no hay duda que la dupla con @piacopello es divertida y la pasamos bien”, escribió sobre un video donde está junto a María Pía.

