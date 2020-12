‘Mariachi’ de Andrea Torres le saca la vuelta con su compañera Kassandra

Compartir Facebook

¡Para no creer! La bella Andrea Torres quedó con el corazón destrozado luego de que su ‘mariachi’ le sacara la vuelta con su compañera de agrupación Kassandra Chanamé.

La cantante de cumbia se encontraba en una relación sólida. Vivía los momentos más felices de su vida junto a su compañero, quien prometió hacerla feliz y estar con ella para toda la vida.

Andreita creía vivir un amor de ensueño, pues su prometido le hacía pasar las tardes más lindas, llenas de caricias y besos; sin embargo el hombre algo ocultaba y Amy Gutiérrez se percató en una las salidas.

Ante las sospechas, la salsera le advirtió a la vocalista de Papillón que algo extraño había notado en su pareja. Pero, Andrea, enamorada, no creía.

Se lo advirtió

La popular ‘Amy G’ le advirtió innumerables veces a Andrea Torres que abriera la ojos y se dé cuenta del hombre que tiene a su costado, pero a Andrea poco le importaba.

Es así que, en el momento menos esperado, Amy Gutiérrez en un café junto también a su compañero, ‘ampayaron’ al mariachi de Andrea con su propia amiga, Kassandra.

Por supuesto, ella no se quedaría de brazos cruzados e inmediatamente llamó a su amiga para contarle lo que estaba viendo. Andrea llegó al lugar y se dio con la tremenda sorpresa que todo era verdad.

La ‘bomba’ estalló

Andrea no lo podía creer y atinó a reclamarles, con gritos y llanto, por qué tremendo daño, y con su propia amiga. La cantante desilusionada, no tuvo más que aceptar que ese amor no era para ella.

Todo esta historia de desamor se desarrolló como parte del nuevo videoclip y estreno de la canción de Papillón y Amy Gutiérrez, que se lanzó HOY a través de todas la plataformas digitales.

Disfrútalo aquí

