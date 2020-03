Mariale y Jean Pierre de You Salsa marcan distancias de salseras mediáticas

Han superado los 70 millones de reproducciones en YouTube desde la primera generación de cantantes de la orquesta salsera y nada los detuvo tras la renuncia de Amy Gutiérrez para lanzarse como solista. Hoy, Jean Pierre Puppi y Mariale Salazar, los integrantes de You Salsa, van a paso firme y seguro, y están a punto de dar el gran salto a la ansiada internacionalización, sin escándalos y padrinos en el competitivo mundo salsero.

– ¿Esperaban en poco tiempo superar sus propios records?

MS: De hecho, es un orgullo para la orquesta representar a nuestro país en los Premios Tu Música Urbano de Telemundo. Y estamos trabajando muchísimo, nuestra meta es el mercado internacional y se viene algo increíble.

-¿Mariale, ha sido difícil reemplazar a Amy Gutiérrez?

M: Para mí es un reto personal estar en You Salsa y lo asumo como tal. Gracias a Dios nos va muy bien y el público también nos ha recibido muy bien.

-¿Hay celos profesionales de parte de Amy?

JP: Ella es la que decidió irse.

-¿Imaginaron que “No te contaron mal” sería un éxito?

JP: Sí, es uno de los que más corean en nuestras presentaciones. Es un cover del mexicano Christian Nodal, ha caído a pelo por la frase “uno no es ninguno” (risas).

– ¿Algunos amantes de la salsa son futbolistas, por ahí has recibido algunos mensajitos, Mariale?

M: Sí he llegado a recibir mensajes de gente muy conocida, pero siempre me he mantenido al margen. A mí no me llaman la atención. Yo voy por la buena fama, no por la mala.

– ¿Cómo será la nueva producción musical?

JP: Tenemos una colaboración con una leyenda de la salsa, aún no podemos revelar quién. El autor es Jorge Luis Piloto el mismo compositor de “Cómo se perdona”. Además estrenamos una canción en colaboración con Corazón Serrano y otra con Marcos Llunas.

– ¿Aparecer en la escena musical es difícil entre tantos personajes mediáticos y escándalos?

M: No nos peleamos con nadie. Solo vemos como se pelean. (Risas).