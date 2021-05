Maricarmen encara a ex Bella Bella por tildarla de ‘sobrada’: «Ya todo está aclarado»

Compartir Facebook

Lo pasado, pisado. La cantante Maricarmen Marín aclaró la polémica pelea que tuvo con la ex “Bella Bella”, Alhely Cheng, quien había dicho que la dejó en visto al pedirle un saludo para un amigo.

A través de un video en vivo en Instagram, la popular “dulce princesita” conversó con Alhely Cheng para resolver las diferencias que tuvieron, ya que en la semana la ex integrante de “Bella Bella” precisó que ya no son amigas.

Durante la charla, Maricarmen Marín confirmó que todo el problema que podría haber tenido con la cantante ha quedado resuelto y dejado atrás.

“Te quiero, sabes que siempre cuentas contigo, por más años de amistad y salud. Esto ha dejado clarísimo que todo lo que se dijo esta semana está aclarado”, mencionó Maricarmen Marín.

Asimismo, Alhely Cheng reveló que continúa teniendo una amistad con Maricarmen Marín, pues es una mujer que se ha sacrificado bastante para conseguir todo lo que se proponga.

“Me siento muy orgullosa como amiga tuya que soy, de todo lo que has conseguido porque se cuánto te has esforzado. Sabes cuánto te quiero y valoro la amistad que tengo contigo porque eres la ‘dulce princesita’”, indicó la ex integrante de “Bella Bella”.

Como se recuerda, la fundadora de la agrupación “Bella Bella”, Alhely Cheng, confirmó que ya no es amiga de “La dulce princesita”, ya que la había dejado en visto al momento de pedirle un saludo para un seguidor suyo.

