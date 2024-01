Maricarmen Marín deslumbra en conferencia de prensa de «Súper Ada»: «Estoy muy feliz»

Maricarmen Marín ha vuelto a la carga y nos tiene en vilo con su nuevo proyecto, «Súper Ada». La actriz nos dio todos los detalles en una conferencia de prensa que fue pura alegría y nos dejó ansiosos por ver qué nos tiene preparado.

Maricarmen Marín emocionada por «Súper Ada»

Maricarmen nos dio la bienvenida directamente desde el mercado de su barrio, así de auténtica es Ada. Con ese entusiasmo que la caracteriza, nos reveló: «Le hemos puesto mucho amor a ‘Súper Ada’, es un regreso a casa». Parece que la actriz se siente como pez en el agua al volver a América Televisión rodeada de viejos amigos y colaboradores.

«Estoy muy feliz con este reto. Lo estoy disfrutando muchísimo. Es una responsabilidad y es algo que me apasiona. Yo suelo ser una mujer de retos. Me encantan los retos. Es mi regreso a la pantalla chica y como productora», confesó Maricarmen.

La emoción estaba a flor de piel cuando Maricarmen compartió: «Es un reto muy grande, es una nueva oportunidad que no he querido desaprovechar». Y no solo eso, también es guionista y productora de la serie. La actriz nos dejó claro que «Súper Ada» no es solo un trabajo, sino un proyecto que ha sido gestado con mucho esfuerzo y dedicación por parte de todo el equipo.

Pero eso no fue todo. En un giro inesperado, Maricarmen, en su papel de Ada, se adueñó del micrófono y nos regaló una probadita del tema principal de la telenovela. La conferencia fue sorprendentemente perfecto para lo que promete ser un estreno explosivo, el 15 de enero a las 8:30 p.m. en América Televisión.

¿De qué trata «Súper Ada»?

La trama de «Súper Ada» nos presenta a Ada Morales Rivera, una mamá soltera de treinta y tantos años, con un perfil de mujer real que lucha por sacar adelante a su familia. Pero ahí no para la cosa. Maricarmen nos contó sobre la llegada de Leo (interpretado por Pablo Heredia), quien le pondrá más picante a la historia y enfrentará a Ada con sus dos peores enemigas.

Maricarmen no ocultó su emoción al hablar sobre este proyecto que ha estado maquinando desde el 2019: «Es una historia en la que actúo con pasión y también produzco. Estoy más feliz que nunca». La actriz agradece a América Televisión por apostar por su propuesta y darle vida a esta historia que promete engancharnos desde el primer capítulo.

La cereza del pastel fue cuando Maricarmen recordó sus inicios en la actuación y la música. La actriz, madre de Micaela de dos años, nos dejó entrever el esfuerzo y la dedicación que ha puesto en cada paso de su carrera. Su mensaje es claro: «Quiero dejar un legado, una huella de amor».

Así que, preparémonos para el estreno de «Súper Ada». Maricarmen nos invita a disfrutar de una propuesta que promete risas, emoción y mucho amor. Nos invita a verla el 15 de enero frente a la televisión.