Maricarmen Marín: Su hija Micela la reconoció en televisión

La ‘dulce princesita’ compartió una tierna imagen en la que su pequeña hija la observa y escucha atentamente mientras ella le envía un saludo en Tv nacional.

Maricarmen Marín dio a luz hace pocos meses a su hija Micaela y ahora ya regresó a la televisión como jurado de ‘Yo Soy’ por lo que la extraña más que nunca. Es por eso que en uno de los últimos programas ella decidió enviarle un saludo a su hija, sin esperar lo que ocurrió cuando lo hizo.

La ‘dulce princesita’, varias horas después, conoció la reacción de Micaela cuando ella la saludó, por una imagen que le envió su familiar. Y esa imagen, fue la que algunos momentos después, Maricarmen compartió en sus redes sociales muy emocionada por la reacción de la pequeña.

En la imagen se podía ver a la pequeña Micaela más que atenta a la televisión mientras su mamá le hablaba directamente a ella. Este gesto llenó de emoción a Maricarmen quien dejó un conmovedor mensaje dedicado a su hija.

“Micaela, ¿sabes que imaginaba este momento? Cuando mi hermana Amparo me envío esta foto mi corazón exploto de emoción, imagino también tu carita cuando me acompañes a mis conciertos, tengo varias imágenes en mi mente, espero se cumplan en algún momento. Me encantó saber que reconociste mi voz y me escuchaste atentamente. ¡Gracias a mi sobrino @fabiomonteromarin por capturar el momento!”, escribió la ‘dulce princesita’.

Mas feliz que nunca. La querida cantante de cumbia Maricarmen Marín emocionó a sus miles de seguidores tras anunciar por lo alto su regreso a la televisión luego de mantenerse ausente por varios meses debido al nacimiento de su bebé.

Ahora la cumbiambera, confiesa frente a las cámaras sobre cómo está viviendo esta nueva etapa en su vida.

Recordemos que la noticia del nacimiento de Micaela fue confirmado por las conductoras de «Mujeres al mando», programa que conduce Marín en Latina, quienes comentaron que la productora del programa había recibido como señal el estreno de su canción «Tu camino».

Como se entiende, la cumbiambera peruana decidió darse una licencia desde que dio a luz para dedicarse completamente a su primera bebé de nombre Micaela, quien hace unos días cumplió recién tres meses de vida. Por ello, la artista dejó en claro que para ella no fue complicado quedarse en casa a cuidar a un recién nacido y que sobre todo ha sido una experiencia maravillosa.

«Sabes que alrededor de la maternidad he escuchado muchas cosas y estoy disfrutando de mi experiencia plenamente, es una de las cosas más lindas que me ha podido suceder. El haberme dedicado todo este tiempo al 100% de mi hija ha hecho que pueda conocerla mejor, ha hecho que afiancemos nuestra relación», dijo en un inicio muy emocionada Maricarmen.

